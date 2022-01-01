1 января состоялись классические спринты на многодневке «Тур де Ски». Первой финишировала Наталья Непряева, опередившая шведку Йоханну Хагстрем, ставшую второй. Тройку замкнула финка Йоханна Матинтало. Татьяна Сорина заехала шестой.

Лидер многодневки американка Джессика Диггинс упала в четвертьфинале и не вышла в следующую стадию. Христину Мацокину постигла та же участь.

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Шведка Фрида Карлссон получила 3 минуты штрафа в общий зачет «Тур де Ски» за инцидент в четвертьфинале (плюс перемещение на последнее место).

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