Более месяца прошло с запомнившейся многим победы молодого лыжника Александра Терентьева на первом этапе Кубка мира в Руке, где он очень красиво обыграл норвежца Йоханнеса Клебо, как от стоячего убежав в предфинишный подъем. С тех пор Александр показывал неплохие результаты на Кубке мира, но без ярких всплесков. И вот, 1 января, спринт на четвертом этапе многодневки «Тур де Ски» мог подарить столь же упорную и равную борьбу. Если бы не падение.

Александр с самого начала соревнований был настроен очень серьезно. Сперва он с хорошим временем и вторым результатом преодолел сито квалификации. Затем с легкостью выиграл четвертьфинальный забег, несмотря на выбитую шведом Оскаром Свенссоном палку. В полуфинале турнирная сетка свела его с Клебо.

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Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

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Терентьев, как и в Руке, зарубился с норвежцем на подъеме. Они в схожей технике достигли вершины практически одновременно, лидерами, после чего Клебо удалось сесть на спуск первым. Александр сделал все верно – попытался расположиться за ним, чтобы попробовать накатить, но неудачно переступил и зацепился лыжей за лыжу Клебо, что привело к падению.

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После финиша Терентьев обвинил Йоханнеса в неудаче.

«Я пошел на спуск, на повороте Клебо пятками своих лыж дал мне по лыжам и срубил меня. Поговорить с ним? Да он сразу убежал. Никаких протестов не будет. В четвертьфинале мне швед палку выбил из лапки – такое редко, но бывает. Спасибо тем, кто дал мне палку достаточно быстро, я даже не успел заметить, кто это был», – рассказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

«Нет смысла подавать никакого протеста. Александр сам ошибся, он переступал на повороте, допустил контакт с лыжами соперника и упал. На такой скорости это случается», – прокомментировал инцидент тренер Александра Юрий Бородавко.

«Я не видел момент, когда падал Терентьев. Будет интересно посмотреть в записи, что там случилось», – отреагировал на произошедшее Клебо.

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Однако четвертый этап «Тур де Ски» в Оберстдорфе принес не только разочарования. Чуть позже российская лыжница Наталья Непряева победила в женском финале.

Наталья Непряева Фото: Getty Images

«Долгожданная победа! Эмоции переполняют. Победа была важна для меня, для морального состояния и настроя. Надеюсь, что это не последний мой подиум. Я старалась грамотно вести себя тактически, на таком круге нереально с места в карьер бежать. Сервис просто на высоте сегодня сработал. Ощущения от желтой майки – вау, но это не впервые в моей карьере. Результаты в начале сезона были не те, что планировались, но сейчас ощущения возвращаются. Конечно, хотелось бы поднять большую пирамиду над головой, но не хотелось бы забегать вперед. Я просто сделаю все возможное, что будет в моих силах», – подвела итог гонки Непряева в эфире «Матч ТВ».

Наталья возглавила общий зачет многодневки. Она на 34 секунды опережает финку Кертту Нисканен и на 38 – американку Джессику Диггинс.

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Источник – Dagbladet.

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