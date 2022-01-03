Спортивный директор комитета по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере ответил российскому лыжнику Александру Большунову, который заявил, что «Тур де Ски» сложно назвать многодневкой из-за больших бонусов в спринте и потому что из шести этапов только одна гонка – с раздельным стартом.

«Гонок в формате спринта стало больше. Но если вы посмотрите на результаты, то увидите, что нет безоговорочного доминирования спринтеров и безнадежного отставания тех, кто специализируется на длинных дистанциях. Я не совсем согласен, но понимаю, что не все могут быть довольны. Это нормально, – сказал Миньере.

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