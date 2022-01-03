Российская лыжница Наталья Непряева выиграла 10-километровый классический масс-старт на предпоследнем пятом этапе «Тур де Ски».

Непряева оторвалась от соперниц на последнем круге. Ставшая второй норвежка Хейди Венг уступила 3,7 секунды, финишировавшая третьей Криста Пармакоски из Финляндии – 4,8. В десятку также попали Эбба Андерссон (Швеция), Катарина Хенниг (Германия), Тереза Штадлобер (Австрия), Кертту Нисканен (Финляндия), Тирил Венг (Норвегия), Йоханна Матинтало (Финляндия) и Татьяна Сорина (Россия).

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Лилия Васильева финишировала 17-й, Анастасия Рыгалина – 21-й, Екатерина Смирнова – 34-й, Христина Мацокина – 37-й, Яна Кирпиченко – 41-й.

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В общем зачете «Тур де Ски» перед финальным горовосхождением отрыв Непряевой составляет 1 минуту 12 секунд от Андерссон.

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