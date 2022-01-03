Традиционно надежды российских болельщиков на «Тур де Ски» связаны с мужчинами: в 2013-м победил Александр Легков, в 2017-м – Сергей Устюгов, в прошлые два года хрустальная пирамидка доставалась Александру Большунову. Но в олимпийском сезоне-2021/22 все по-другому: Большунов уступает перед финальной гонкой слишком много и вряд ли поборется за лидерство, зато Наталья Непряева выйдет на Альпе Чермис в желтой майке.

Финал традиционно пройдет на горнолыжном подъеме, но лыжники пойдут не вниз, а вверх. Длина гонки свободным стилем – 10 километров. Крутая гора начинается примерно за два километра до финиша, и там возможны практически любые неожиданности. Горовосхождение пройдет в формате масс-старта, отставания в общем зачете отсчитываются виртуально.

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Выиграет ли Непряева?

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Наталья дважды поднималась на подиум «Тур де Ски»: в сезонах-2018/19 и 2019/20, финишируя второй за норвежками Ингвильд Эстберг и Терезой Йохауг соответственно. В 2021-м она может добыть для России первую женскую победу – но нужно сохранить преимущество в 1 минуту 12 секунд на убойной горе. Второй идет шведка Эбба Андерссон, чуть позади – финки Кертту Нисканен и Криста Пармакоски.

«Завтра настраиваюсь выдать все силы, что у меня остались – и, конечно же, очень хочется отстоять желтую майку до конца «Тура», – сказала Непряева в победном интервью для FIS.

Непряева: «Очень хочется отстоять желтую майку до конца «Тура»

«Завтра самый тяжелый день «Тура», нужно выложить все, что осталось, потому что на кону стоит то, чего у меня нет. Все будет напрямую зависеть от моего самочувствия, буду смотреть по ходу гонки. Конечно, преимущество в этой гонке явно не у меня завтра, нужно быть реалистами. Я буду стараться держаться лидеров и цепляться за спины впереди идущих более функциональных спортсменок», – слова Натальи для «Матч ТВ».

Цифры говорят, что Непряева не всегда хорошо ходила в гору. Сперва у нее были большие трудности, но в январе 2020-го лыжница прошла Альпе Чермис практически в одни ноги с норвежками Венг и Эстберг – признанными горовосходительницами, которые отлично чувствуют себя на убойном подъеме. Наталья уступила им считанные секунды. Правда, в прошлом году показала 11-е время с отставанием в 1 минуту 39 секунд от Андерссон, которая в этот раз будет главной угрозой.

Наталья Непряева Фото: Imago

Вот временные выкладки:

2018 – 14-е место по чистому времени, +2:18,4 от Венг,

2019 – 10-е место по чистому времени, +1:48,6 от Эстберг,

2020 – 4-е место по чистому времени, +57,1 секунды от Йохауг (10,1 – от Венг, 2,6 – от Эстберг),

2021 – 11-е место по чистому времени, +1:39,7 от Андерссон.

Посмотрев на это, можно обеспокоиться – но выступление Непряевой в 2020 году дает шанс на веру в итоговую победу. Два года назад она проиграла только Йохауг, которая на Альпе Чермис выступает в другой лиге. Но сложно сказать, в какой лиге выступает Андерссон – шведка поднималась в гору только год назад, а Йохауг пропускала многодневку.

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Есть ли шансы у Большунова?

Йоханнес Клебо на этом «Туре» слишком хорош – и к старту последнего этапа накопил две минуты преимущества над Большуновым. Александр пока ищет форму, надеясь выйти на пик к Олимпийским играм, и более важная задача – уверенно сохранить второе место, нежели вырвать у Йоханнеса первое. С этим российский чемпион мира наверняка справится: Иво Нисканен идет в 50 секундах позади и не очень любит залезать на Альпе Чермис. То же самое можно сказать про Пола Голберга, да и Эрик Валнес вряд ли окажется мужской версией Йохауг. Классное время на горе способен показать Денис Спицов, но его отставание от Большунова – 1 минута 54 секунды. Денис может побороться за третье место.

Александр Большунов на «Тур де Ски» Фото: Imago

Но если помечтать? Способен ли Сан Саныч выиграть многодневку в третий раз подряд? Скажем честно – нет, если Клебо не снимется или не выйдет на гонку без лыж, чего не хотелось бы ни при каких обстоятельствах. Два года назад, когда Большунов был в отличной форме, а его норвежский оппонент уступал на дистанции, Саша привез Йоханнесу 1 минуту 10 секунд. Но сейчас Клебо очевидно находится в топовой форме, а Большунов пока не способен на подвиги.

После финиша Александр не дал интервью журналистам, а занявший третье место в масс-старте Алексей Червоткин рассказал в эфире «Матч ТВ»: «Большунов меня просил, чтобы я вставал в лыжню перед ним, чтобы ему было полегче идти. Я пытался это делать, подстраивался под него, но не знаю, помогло ему это или нет, надо у него спросить».

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Где смотреть финал «Тур де Ски»

Eurosport 1 покажет обе гонки в прямом эфире, также трансляцию можно смотреть прямо на сайте по подписке . А еще – читать текстовые трансляции женской мужской гонок. Непряева начнет борьбу за победу в 13:30 по московскому времени, Большунов – в 17:25.

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