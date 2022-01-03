3 января на многодневке «Тур де Ски» состоялся предпоследний этап – 15-километровый масс-старт классикой. Победу в очередной раз праздновал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым заехал финн Иво Нисканен, третьим – Алексей Червоткин из России.

Клебо и Нисканен заранее оторвались от пелотона на дистанции, за 4 километра до финиша норвежец убежал в одиночный отрыв. Он выиграл у финна 20,8 секунды, у Червоткина – 23,7. Четвертым финишировал Денис Спицов, пятым – Александр Большунов. Иван Якимушкин стал девятым, Илья Семиков – 15-м, Артем Мальцев – 16-м, Андрей Мельниченко – 26-м, Александр Терентьев – 32-м, Глеб Ретивых – 39-м.

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В общем зачете Клебо выигрывает у Большунова две минуты.

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