Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нуртуг рассказал, что он думает о шансах шведки Эббы Андерссон, которая перед последним этапом отстает от Натальи Непряевой на 1:12, на победу в общем зачете «Тур де Ски».

Норвежец ставит на российскую лыжницу, и это несмотря на то, что Андерссон была значительно сильнее Непряевой в гору в прошлом сезоне.

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«Нет, у Андерссон не получится выиграть «Тур де Ски». Непряева победит. В этом году ее форма явно лучше. Буду очень удивлен, если она не справится. Единственное, что может помешать Непряевой, это попытка выиграть собственно гонку в гору. В таком случае она может «наесться» и растерять все преимущество. Наталье не обязательно побеждать на этапе. Ей стоит сосредоточиться только на том, чтобы найти хороший темп, выбрать хорошую спину. Я надеюсь, что российские тренеры ей подскажут», – заявил Нуртуг.

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Источник – Expressen.

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