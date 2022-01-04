Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей общего зачета многодневки «Тур де Ски». Второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – норвежка Хейди Венг.
Масс-старт в гору лучше всех прошла Венг. Она опередила Андерссон, финишировавшую второй, на семь секунд. Третьей заехала француженка Дельфин Клодель с отставанием в 28,5 секунды, Непряева стала на горе четвертой, уступив 32,3 секунды. Этого хватило для победы в тотале.
В общем зачете от преимущества Непряевой в 1 минуту 12 секунд осталось 46,7 секунды. Венг она опередила на 1 минуту 7 секунд. Четвертой стала финка Криста Пармакоски, пятой – Кертту Нисканен, шестой – Татьяна Сорина. Анастасия Рыгалина завершила многодневку 23-й, Екатерина Смирнова – 26-й, Лилия Васильева – 31-й, Христина Мацокина – 38-й.
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