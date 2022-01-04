Олимпийский сезон-2021/22 начинался для Натальи Непряевой не на лыжне, а в медиапространстве. В конце октября еще не начались даже предсезонные гонки, а тренер Юрий Бородавко уже пропесочил ее в интервью, заявив, что лидеру команды необходимо сбросить вес в преддверии стартов.

«С Натальи спрос особый, все зависит от нее. Я со своей тренерской стороны хочу, чтобы она выросла как спортсменка. Ей нужно побороть свой вес. Для хорошего выступления на Олимпиаде она должна весить 62-63 килограмма. Понимаете, есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, а она достаточно сложно убирается», – заявил Бородавко.

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Пояснения коуча позволили понять, что он не позволял себе высказываний в духе «ты жирная», но в норвежских и шведских медиа параллельно развивалась дискуссия о нарушении пищевого поведения среди молодых лыжниц. Дискуссия толерантная, полностью в ногу с так называемой новой этикой.

Тур де Ски Женский финиш «Тур де Ски»: Венг взяла гонку, Непряева – тотал 3 ЧАСА НАЗАД

Юрий Бородавко Фото: Getty Images

«Такая форма общения ушла в прошлое, – жестко припечатал Бородавко эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Шинстад. – Тот, кто произносит это, – человек из другого времени. Это, безусловно, сделано из лучших побуждений, но вы не должны говорить об этом публично. Такой диалог нужно вести не так, как было сделано. Мне это не нравится. Мы должны понимать, что существует культурная разница, но норвежский тренер никогда в жизни не сказал бы такое публично».

Но для требовательной реальности русского спорта слова Бородавко звучали если и сурово, то не оскорбительно. Год назад он тоже говорил о проблемах Непряевой с лишним весом – как и глава ФЛГР Елена Вяльбе. Правда, тренеру все равно пришлось объясниться.

«Как мне кажется, я выразился довольно корректно. Вес – действительно один из способов улучшения результата. Если не говорить о физиологии, это не значит, что ее нет. Я не называл спортсменку какими-то плохими словами, не оскорблял. А все подобного рода разговоры – это один из инструментов работы тренера», – сказал Юрий Викторович.

БОРОДАВКО ВЫСКАЗАЛСЯ ЖЕСТКО? Да, тренер не должен говорить так публично Да, но в этом нет ничего ужасного Нет, нужно всегда мотивировать так спорсменов

В первых гонках сезона Непряева не блистала. Лучшим личным результатом до старта «Тур де Ски» было пятое место в коньковой разделке Лиллехаммера, а открыть счет подиумам не получалось. Прорвало только на многодневке – хотя после второго этапа Наталья подумывала сняться из-за больного горла. Как прошел «Тур» для первой победительницы в истории России?

Путь Непряевой на «Тур де Ски»

1 этап, коньковый спринт – 12 место

Наталья стала лучшей из сборной России, выбыв в полуфинале. Но уже первая гонка показала ее отличные кондиции – лыжница ошиблась в своем забеге скорее тактически.

2 этап, 10 км классикой – 3 место

Непряева заработала первый личный подиум сезона в разделке, финишировав вслед за Кертту Нисканен и Эббой Андерссон. Российская лыжница уступила финке под снегопадом 30,5 секунды и рассказала, что была готова покинуть «Тур де Ски», но теперь вышла на третье место в общем зачете и призадумалась.

Бронзовый финиш Непряевой. Это ее 1-й подиум с января

«Очень долгожданный подиум. Рада, что сегодня сложилось хорошо, потому что очень тяжелая трасса, сложная погода. Еще утром была в сомнениях, продолжать «Тур» или нет, потому что есть небольшие проблемы со здоровьем. Надеюсь, что сейчас вроде бы все складывается неплохо. Буду смотреть дальше. Я настраиваюсь, а дальше будет видно по состоянию», – сказала Наташа в эфире «Матч ТВ».

3 этап, масс-старт 10 км коньком – 8 место

В предновогодней гонке 31 декабря за Россию отдувалась Татьяна Сорина – ей удалось стать третьей, а Непряева приехала восьмой. Небольшое восьмисекундное отставание позволяло оставаться в борьбе за общий зачет.

Татьяна Сорина и Наталья Непряева Фото: Imago

«Гонка очень суматошная, радует, что очень маленький проигрыш, восьмое место и восемь секунд – это очень мало. Рада, что смогла удержать позиции, несмотря на далекое место», – комментарий лыжницы для «Матч ТВ». Наталья настраивалась на следующую гонку и не прогадала – дальше началась ее эра.

4 этап, классический спринт – 1 место

Непряева обожает трассу в Оберстдорфе и уже выигрывала на ней. Получилось и 1 января – в блестящем доминирующем стиле. Важным моментом стало устранение Джессики Диггинс – одной из главной соперниц по тоталу. В четвертьфинале американку уронила Фрида Карлссон и лишила драгоценных секунд. А Непряева примерила желтую майку лидера многодневки.

Идеальное начало года – спринтерский триумф Непряевой

«Такая долгожданная победа, переполняют эмоции. Она была очень важна для меня. Именно для моего морального состояния, настроя. Старалась грамотно вести себя тактически, потому что все-таки здесь на таком круге нереально сразу с места в карьер. Конечно, думаю о том, чтобы подняться первой на Альпе Чермис, но ни в коем случае не хочу ничего загадывать, просто делаю то, что от меня зависит», – уже тогда Наташа впервые заговорила о победе.

5 этап, масс-старт 10 км классикой – 1 место

Классический масс-старт в Валь-ди-Фьемме Наталья провела в стиле Йоханнеса Клебо. Возможно, раннего Йоханнеса Клебо – ведь спустя несколько часов норвежский «рюкзак» (теперь в кавычках) улетел в одиночный отрыв. Зато Непряева сидела всю гонку за спинами соперниц, которые пытались раздергать пелотон, а иногда повисала в лидирующей группе последней. Зато на заключительном круге врубила турборежим и унеслась, выступая словно в другой лиге.

Непряева унеслась в подъем – у соперниц не было ни единого шанса

«Очень настраивалась на эту гонку, именно отстоять первую позицию. Осталось завтра выдать. Была готова к быстрому темпу, у женщин по-другому не бывает – у нас сразу и каждую гонку, нет такого, как у парней. Хотя на последнем круге казалось, что темп немножко подутих по сравнению с первыми двумя. Но мне это пошло на руку», – Наташа готовилась к заключительной гонке в гору и очень хотела выиграть «Тур де Ски».

6 этап, гонка в гору – 4 место

Непряева утверждала, что гонка в гору – не ее сильная сторона, но преимущество над Эббой Андерссон в общем зачете было солидным – 1 минута 12 секунд. Лидер сборной России – действительно не сильнейшая горовосходительница мира, и Андерссон с Хейди Венг укатили вперед в самом начале подъема. Но Наталья уверенно держалась между ними и остальным пелотоном, мастерски контролируя отрыв.

Незадолго до финиша она пропустила француженку Дельфин Клодель, но доказала, что подъем на Альпе Чермис – совсем не слабое место, где можно проиграть все, как было когда-то для Петтера Нуртуга. В общем зачете от преимущества Непряевой в 1 минуту 12 секунд осталось 46,7 секунды. Венг она опередила на 1 минуту 7 секунд.

Женский финиш «Тур де Ски»: Венг взяла гонку, Непряева – тотал

«Я так переживала перед этой гонкой, очень волновалась, потому что было трудно оценивать свои силы именно на горе. В том году не совсем все сложилось на ней, и я рада, что смогла собраться и дотереть за лидерами, не отпуская из вида их спины. Я очень довольна собой именно в этой гонке. Правда – очень тяжелая гонка. Самая тяжелая в сезоне», – победный комментарий Натальи, которая теперь готовится к Олимпиаде в статусе лидера Кубка мира.

На «Тур де Ски»-2021/22 Непряева собрала четвертую и пятую победы в карьере, стала первой российской лыжницей, победившей на «Тур де Ски» (раньше многодневку брали только мужчины) и добыла сотую кубковую победу для российских лыжниц за всю историю. В данный момент Наталья Непряева – самая универсальная лыжница мира, которой идеально подойдет любой формат новогодней супермногодневки.

Да, в этом году не было Терезы Йохауг – скорее всего, она прошла бы гору сильнее Венг и Андерссон. Но в остальных дистанционных гонках ее преимущество уже не так велико, как раньше, а 10-километровые масс-старты – совсем не то, что любит Тереза. Да и со спринтами она так и не подружилась. Фрида Карлссон до снятия после трехминутного штрафа выглядела слабо относительно самой себя в начале сезона. А все остальные были в строю. И у них не получилось совладать с лидером сборной России.

Петтер Нуртуг верил в победу Натальи Непряевой , несмотря на то, что в прошлом сезоне Эбба Андерссон выиграла у нее на горе больше минуты. Почему?

Тур де Ски 🏆 Непряева победила на «Тур де Ски» 3 ЧАСА НАЗАД