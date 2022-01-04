4 января подъемом в гору Альпе Чермис завершилась многодневка «Тур де Ски». Победу в общем зачете отпраздновал Йоханнес Клебо. Вторым стал Александр Большунов, не сумевший отыграть две минуты отставания. Тройку замкнул финн Иво Нисканен.

Лучшим горовосходителем стал норвежец Шюр Рёте, вторым финишировал Денис Спицов с отставанием в 2,4 секунды, третьим стал немец Фридрих Мох (+18,9 секунды). Клебо заехал в гору пятым, Большунов – седьмым.

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Отставание Большунова от Клебо в общем зачете составило 2 минуты 3 секунды, Спицову до третьего места не хватило семи секунд. Иван Якимушкин стал шестым, Алексей Червоткин – 13-м, Артем Мальцев – 16-м, Илья Семиков – 17-м, Андрей Мельниченко – 23-м, Глеб Ретивых – 41-м.

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