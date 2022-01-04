Александр Большунов не выиграл «Тур де Ски» и выглядел расстроенным на награждении и послегоночном интерьвью. Перед восхождением на Альпе Чермис перед ним стояла нереальная задача для победы на многодневке – отыграть две минуты у суперпраймового Йоханнеса Клебо. Нет, это возможно даже в мужских лыжах – но лишь теоретически. При нынешних вводных перед гонкой было ясно, что Сан Саныч останется на втором месте тотала.

Отношения Клебо и горы совсем не такие, как у Петтера Нуртуга и горы – тот всегда вставал на подъеме и выиграл многодневку лишь за счет дисквалификации Мартина Йонсруда Сундбю. Йоханнес не взлетает ввысь с прытью Терезы Йохауг, но способен идти в гору средним взвешенным темпом, когда находится в хорошей форме. Как и Большунов. Для отыгрыша двух минут было необходимо, чтобы лидер был в плохой форме, а преследователь – в звенящей.

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Но все было наоборот. Клебо прошел среднюю гонку, как Наталья Непряева несколькими часами ранее, и финишировал пятым в горе и первым в общем зачете. Большунов – седьмым в горе и вторым в общем зачете. Денису Спицову, который влетел со вторым временем, не хватило семи секунд для третьего места тотала.

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Большунов на награждении даже не улыбнулся, но в микст-зоне дал очень вдумчивое и правильное интервью для «Матч ТВ».

«Две минуты можно было отыграть. Но не с таким моим состоянием и не с таким Йоханнесом, который в такой отличной форме. Думаю, ему можно просто перестать тренироваться, поехать на Олимпийские игры и брать свое. Форма у него настолько хорошая, что он обыгрывает нас в каждой гонке. Очень сложно пока что-то делать с ним.

Какая у меня будет форма в Пекине? Увидим через месяц. Я согласен с тем, что лучше взять свое на Олимпиаде. Ждать осталось недолго. Через месяц посмотрим, кто на что способен на самом деле. Лыжи сегодня хорошо работали. Сегодня сложная погода, очень тепло. Перед разминкой казалось, что лыжи вообще не едут, но сервисмены постарались, и все было отлично».

Александр Большунов Фото: Imago

Клебо выглядел на этом «Туре» абсолютным доминатором: в спринтах и на дистанции – кроме гонки с раздельным стартом, где норвежец минимизировал потери. На предпоследнем этапе Йоханнес улетел от всех в русском стиле – не оглянувшись и заставив примолкнуть критиков с заготовленными методичками про рюкзачество.

«Пелотон начал понемногу растягиваться, а когда Иво сделал протяжку к промежуточному финишу, я вообще обрадовался, решив, что вполне естественно попытаться пойти с ним. Впервые в истории я почувствовал, что мне следует помочь, а не просто сидеть у него за спиной. Когда на пятом круге появился просвет, я подумал, что могу попробовать убежать. Ощущения были хорошими, и я захотел сделать что-то иное по сравнению со спуртом на последних 200-300 метрах. К счастью, сил хватило до финиша», – прокомментировал Клебо для Viaplay. И как теперь называть его рюкзаком?

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По ходу многодневки Большунов посетовал, что «Тур» заточен под Клебо – но тогда норвежкам и шведкам впору негодовать, что он заточен под Непряеву. Лет десять назад, на тех «Турах», о которых так любят ностальгировать олдфаги, Йоханнес тоже бы сражался за победу. К олимпийскому сезону он поработал над слабыми сторонами, помогли и межсезонные трудности Большунова, который пока так и не набрал оптимальную форму. Клебо был так хорош, что возникает вопрос: а не ошибся ли он с пиком формы? Не подвелся ли на месяц раньше, чем нужно?

«Ты в форме своей жизни сейчас?» – спросили у Йоханнеса. «Нет. Надеюсь, что побегу еще быстрее на Олимпийских играх», – ответил Клебо. Скоро увидим, прав ли он. А пока не нужно ни паниковать, ни оплакивать второе место Большунова.

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