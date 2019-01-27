🔥🏆 Команды России взяли золото и серебро в эстафете на этапе КМ в Швеции

В воскресенье в шведском Ульрисехамне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась мужская эстафета 4х7,5 км. Первое место в гонке заняла сборная России-2.

Вторая команда России (Белов, Бессмертных, Спицов, Мальцев) показала результат 1:17:53.2. Серебро взяли лыжники из первой команды России (Ларьков, Большунов, Мельниченко, Устюгов) – они уступили соотечественникам 20 секунд. Тройку замкнули норвежцы. Они отстали от лидеров на 35 секунд.

Женская сборная России в эстафете 4х5 км заняла четвертое место.

Следующий этап КМ состоится в финском Лахте. Даты проведения – 9-10 февраля.

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