Eurosport
🔥🏆 Команды России взяли золото и серебро в эстафете на этапе КМ в Швеции
Мужчинам повезло больше, чем женщинам.
В воскресенье в шведском Ульрисехамне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась мужская эстафета 4х7,5 км. Первое место в гонке заняла сборная России-2.
Вторая команда России (Белов, Бессмертных, Спицов, Мальцев) показала результат 1:17:53.2. Серебро взяли лыжники из первой команды России (Ларьков, Большунов, Мельниченко, Устюгов) – они уступили соотечественникам 20 секунд. Тройку замкнули норвежцы. Они отстали от лидеров на 35 секунд.
- Женская сборная России в эстафете 4х5 км заняла четвертое место.
- Следующий этап КМ состоится в финском Лахте. Даты проведения – 9-10 февраля.
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