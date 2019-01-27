Eurosport

🔥🏆 Команды России взяли золото и серебро в эстафете на этапе КМ в Швеции

🔥🏆 Команды России взяли золото и серебро в эстафете на этапе КМ в Швеции
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Мужчинам повезло больше, чем женщинам.

В воскресенье в шведском Ульрисехамне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась мужская эстафета 4х7,5 км. Первое место в гонке заняла сборная России-2.

Вторая команда России (Белов, Бессмертных, Спицов, Мальцев) показала результат 1:17:53.2. Серебро взяли лыжники из первой команды России (Ларьков, Большунов, Мельниченко, Устюгов) – они уступили соотечественникам 20 секунд. Тройку замкнули норвежцы. Они отстали от лидеров на 35 секунд.

  • Женская сборная России в эстафете 4х5 км заняла четвертое место.
  • Следующий этап КМ состоится в финском Лахте. Даты проведения – 9-10 февраля.

Ретивых принес России очередные медали в лыжах. Почему это важно и зачем нужен спринт

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - В топ-10 ударов АО есть Джокович, Надаль и Федерер, но вы ни за что не угадаете, кто лучший

02:49
Популярные видео
Первая победа в сезоне Дальмайер и слабая стрельба русских в перипетиях женского масс-старта
 449 просмотров2 ч
Проводы Маррея, победа Циципаса над Федерером и финал имени Джоковича – главные моменты мужского АО
 782 просмотров2 ч