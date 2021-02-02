«Александр туда [в Ульрисехамн] не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», – сказал ТАСС тренер Большунова Юрий Бородавко. Решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который начнется 22 февраля в Оберстдорфе, Германия.