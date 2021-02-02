Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит этап в шведском Ульрисехамне.
«Александр туда [в Ульрисехамн] не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», – сказал ТАСС тренер Большунова Юрий Бородавко. Решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который начнется 22 февраля в Оберстдорфе, Германия.
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- Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.
- Большунов – действующий победитель Кубка мира и лидер общего зачета нынешнего сезона. Он почти в два раза опережает ближайшего преследователя – соотечественника Ивана Якимушкина.
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