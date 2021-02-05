Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта опубликовал старт-листы на коньковые спринтерские гонки в шведском Ульрисехамне. Мужскую сборную представят Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, в женской гонке российские лыжницы не примут участия.
В сборной России проблемы со здоровьем сразу у нескольких спортсменок. Наталья Непряева сломала руку во время раздельной гонки в Фалуне, Татьяна Сорина восстанавливается после травмы ноги, Юлия Ступак перенесла простуду, а у Алисы Жамбаловой обнаружили коронавирус.
Ульрисехамн
Большунов пропустит этап Кубка мира в Ульрисехамне
- Этап Кубка мира в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля.
- 6 февраля состоятся спринты свободным стилем, 7-го числа пройдут командные спринты.
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