Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта опубликовал старт-листы на коньковые спринтерские гонки в шведском Ульрисехамне. Мужскую сборную представят Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, в женской гонке российские лыжницы не примут участия.

В сборной России проблемы со здоровьем сразу у нескольких спортсменок. Наталья Непряева сломала руку во время раздельной гонки в Фалуне, Татьяна Сорина восстанавливается после травмы ноги, Юлия Ступак перенесла простуду, а у Алисы Жамбаловой обнаружили коронавирус.

Ульрисехамн
Большунов пропустит этап Кубка мира в Ульрисехамне
02/02/2021 В 13:14
  • Этап Кубка мира в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля.
  • 6 февраля состоятся спринты свободным стилем, 7-го числа пройдут командные спринты.

Большунов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

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