В шведском Ульрисехамне состоялись спринтерские гонки в рамках этапа Кубка мира. Сергей Устюгов активно начал мужской спринт, но к середине гонки откатился назад. На финише первыми были Оскар Свенссон и Глеб Ретивых: швед быть чуть расторопнее. Тройку лидеров замкнул Федерико Пеллегрино из Италии.