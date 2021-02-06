В шведском Ульрисехамне состоялись спринтерские гонки в рамках этапа Кубка мира. Сергей Устюгов активно начал мужской спринт, но к середине гонки откатился назад. На финише первыми были Оскар Свенссон и Глеб Ретивых: швед быть чуть расторопнее. Тройку лидеров замкнул Федерико Пеллегрино из Италии.
У женщин победу разыграли шведки: на финише Майя Дальквист оказалась чуть быстрее Юханны Хагстрём. В тройку втиснулась американка Джессика Диггинс. Российские лыжницы в гонке не участвовали.
Фалун
«Да ты ****** [фигачил] так!» Ретивых – Устюгову после спринта
- «Большой хрустальный глобус» у мужчин уже гарантировал себе Александр Большунов. В женском зачете лидирует Диггинс, которая более чем на 300 очков опережает Юлию Ступак.
- Этап в Швеции завершится 8 февраля командными спринтами.
Лыжные гонки
Устюгов – о Большунове и Мяки: «У нас с Клебо было так, в шутку»
Лыжные гонки
«Он поступает так, как хочет». Устюгов – самый непокорный русский лыжник