«Глеб полностью недоволен, а я говорю, что лучше сейчас, чем на чемпионате мира, – прокомментировал Устюгов исход неудачной гонки в эфире «Матч ТВ». – Ничего страшного не произошло – боролись, упали. В финал могли пройти и показать там результат. Осадочек есть, потому что это хорошая тренировка перед чемпионатом мира. Но для Глеба обидно за спринтерский зачет».

«У нас любовь с финской командой, – заявил Ретивых. – Обидно очень, потому что столько лет мечтали с Сергеем сбегать вместе, и спустя 10 лет... Обидно. Не знаю, как бегать без головы, потому что если я иду в ближнем радиусе, справа у меня билборды, а слева идет финн – зачем меня срезать и нагло прыгать мне на лыжи? Не понимаю, как может так быть. Если финн хочет куда-то еще прыгать и прыгает специально на меня – я ничего не мог сделать, потому что и впереди меня шел человек. У него была возможность идти по своей траектории. Не понял, что он хотел этим сделать».