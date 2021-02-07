Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция) завершился командными спринтами свободным стилем.

Женскую гонку сенсационно выиграли словенки Ева Уревц и Анамария Лампич. На финише лидер спринтерского зачета была быстрее шведки Линн Сван, которая бежала в паре с Майей Дальквист, и швейцарки Надин Фендрих, чьей напарницей была Лорьен ван дер Графф. Российские лыжницы не участвовали в этапе из-за подготовки к чемпионату мира.

Ульрисехамн Столкновение Ретивых с финном, лишившее Россию финала командника ЧЕРЕЗ ЧАС

Среди мужчин победителями стали итальянцы Франческо ди Фабиани и Федерико Пеллегрино. Второе место в плотной борьбе взяли швейцарцы Йовиан Хедигер и Роман Фургер, третьими стали шведы Карл-Йохан Вестберг и Йохан Хэггстрём.

Российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых остановились на стадии полуфинала. Ретивых на последнем этапе шел в глубине пелотона и зацепился лыжами с финским соперником Вернери Сухоненом. Оба спортсмена упали, и Ретивых финишировал на девятом месте, которое не дает права выхода в финал.

Следующий этап Кубка мира пройдет 20-21 февраля в Нове Место (Чехия).

23 февраля в Оберстдорфе (Германия) стартует чемпионат мира.

Ульрисехамн Ретивых упал в полуфинале командника и обвинил финна ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ