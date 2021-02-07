Российские лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов не попали в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) из-за падения. На последнем этапе Ретивых зацепился за Вернери Сухонена: лыжник обвинил финского соперника в том, что он прыгнул ему на лыжи и подрезал.
Ретивых финишировал на девятом месте, которое не дает права выйти в финал. Президент ФЛГР Елена Вяльбе жестко прокомментировала эпизод. «Бог все видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег, держитесь!» – написала Вяльбе в комментариях в инстаграме под постом Ретивых.
Ульрисехамн
Лампич в ядерном финише вырвала золото командного спринта у шведок
- Женскую гонку сенсационно выиграли словенки Ева Уревц и Анамария Лампич. Российские лыжницы не участвуют в этапе из-за подготовки к ЧМ.
- Среди мужчин победителями стали итальянцы Франческо ди Фабиани и Федерико Пеллегрино.
Ульрисехамн
Словенки и итальянцы выиграли командник, Россия не вышла в финал
Ульрисехамн
Столкновение Ретивых с финном, лишившее Россию финала командника