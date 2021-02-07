Российские лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов не попали в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) из-за падения. На последнем этапе Ретивых зацепился за Вернери Сухонена: лыжник обвинил финского соперника в том, что он прыгнул ему на лыжи и подрезал.