Помните, что делали 10 лет назад? Если вы лыжный болельщик – то помните, ну или вспомните, чуть покопавшись в памяти. В ночь с 20 на 21 февраля лыжники бежали на Олимпиаде в Ванкувере дуатлон (сейчас он называется скиатлоном), а утром вы наверняка осознавали масштаб произошедшего. Как Александр Легков в одиночку рванул сокращать шведский отрыв, привез на спине опасных соперников и проиграл им на финише, оставшись четвертым.

Ванкуверский дуатлон стал если не главной гонкой века, то точно самой культовой и переломной – для России и остального мира. Легков понял необходимость менять систему и начал большой передел в национальной команде, а болельщики других сборных увидели потрясающую по тактической красоте гонку, где были безудержная радость и драматичные трагедии. То, что тогда показали командой шведы, нынешним норвежцам даже не снилось.

Первая половина 30-километровой гонки прошла по привычному сценарию, а на смене лыж всем показал шведский хитрец Юхан Ульссон. Он первым выехал из транзитной зоны, тщательно переобув классические лыжи на коньковые, и стал быстро-быстро расталкиваться. Остальные, как и всегда после пит-стопа, выкатывали неторопливо: застегивали темляки новых палок и чуть ли не зевали на ходу. Вскоре камера выхватила Ульссона катящим в 10-секундном отрыве.

Юхан УльссонGetty Images

Он не был суперзвездой и ярким претендентом на личные медали Игр – исключительно крепким середняком, редко заезжающим в призы. Шведы ставили на молодого и дерзкого Маркуса Хелльнера, который не постеснялся бросить вызов Петтеру Нуртугу на их первой Олимпиаде, ставили на опытного ветерана Андерса Сёдергрена – но точно не на Ульссона, который чаще попадал в публикации журналистов благодаря достижениям жены Анны – чемпионки Турина-2006 в командном спринте.

Но в отрыве был скромняга Юхан, а Хелльнер и Сёдергрен поочередно и ненавязчиво подменяли друг друга в группе преследования. Вернее, они делали все, чтобы группа не преследовала, а в комфортном среднем темпе катила по зимнему ванкуверскому лесу. Хелльнер расслаблял руки, сморкался и даже ковырялся в ухе – за этот жест потом зацепились русские конспирологи и вменили шведам использование наушников и микрофона для переговоров. А отрыв увеличился и в один момент составил почти полминуты.

«Перед гонкой мы, понятное дело, ни о чем не договаривались. Кто знал, как все повернется? Но все члены нашей команды открыты для сотрудничества, если события того требуют. Мы с Андресом Сёдергреном сдерживали преследователей, позволяя Ульссону уйти в отрыв», – рассказал Хелльнер после финиша.

Легков, Хелльнер, Ульссон и Ангерер в борьбе за медали дуатлонаGetty Images

На последнем круге Легков не выдержал и рванул в настоящую погоню. За ним вылетел Нуртуг, за Нуртугом пристроились остальные, включая неразлучную парочку шведов. К выкату на стадион Ульссона догнали, а норвежца отцепили – он сломал палку и обвинил в этом, конечно же, Хелльнера. На три медали остались четверо лыжников – Легков, Ульссон, Хелльнер и немец Тобиас Ангерер. Легконогий Хелльнер выскочил на финишную прямую первым, за ним ее пересек немец, третьим докатил Ульссон. Легков сделал очень сложную работу, но его не хватило на решающий конец. А шведы провели фантастическую гонку. Хелльнер сказал, что с радостью поделился бы половиной золотой медали с Сёдергреном.

Видеоинтервью 26-летнего Легкова «России 2» сразу после финиша было пронзительным и незабываемым. Едва отдышавшийся Александр с трудом сдерживал слезы и срывающимся голосом говорил:

«Что я могу сказать? У меня роковое какое-то четвертое место. Я сделал все, что мог. Шел, старался. Целую неделю гнал мысли, что до конца не выздоровел. Сегодня встал, нос заложен, но все равно сказал, что выйду на старт, буду бороться.

То, что во время гонки так получилось... Я сделал все, что смог, постарался убежать. К сожалению, увел за собой не трех человек, не двух, а четверых. А финиш – это не мой козырь, нет нужной резкости. Но, к сожалению... Извините, что так получилось. Четвертое место... Это без медали, что я могу сказать еще».

Вероятно, уже тогда Легков понимал, что в системе российских лыжных гонок нужно что-то менять. Он заболел в конце декабря на Красногорской лыжне, и отголоски простуды помешали завоевать олимпийскую медаль. Красногорка – никому не нужный этап Кубка Восточной Европы и наследие советских лыж, с которым топовые сборники окончательно развязались только после ванкуверского сезона.

Елена Вяльбе приняла тонущую ФЛГР от Владимира Логинова, а проанализировавший олимпийскую неудачу Легков задумался о революции. Он больше ни разу не приехал на Красногорку, сблизился с немецким физиотерапевтом сборной Изабель Кнауте и с огромным трудом выбил у Вяльбе возможность тренироваться отдельно от команды. Так была создана мини-тим под руководством Рето Бургермайстера, в которую позже пришел Сергей Устюгов и стал двукратным чемпионом мира. Потом Бургермайстера сменил Маркус Крамер, и сборная стала такой, какой мы знаем ее сейчас – с конкурентоспособными тренировочными группами и грустью болельщиков от вторых мест.

Даже хорошо, что ванкуверский дуатлон сложился таким образом. Финишируй Легков с медалью, Вяльбе не стала бы руководителем ФЛГР (не без ошибок поначалу она стала одним из лучших зимних функционеров), в сборной России не появились бы иностранные специалисты, Устюгов остался бы узкоспециализированным спринтером, а норвежцы царили бы на «Ски Туре» в одиночестве.

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