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Устюгов, Большунов, Непряева и Седова вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Устюгов, Большунов, Непряева и Седова вошли в состав сборной России на чемпионат мира
Eurosport

3 мин. назад

Без неожиданностей.

Сайт Федерации лыжных гонок России объявил состав сборной на чемпионат мира-2019.

Мужчины: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин.

Женщины: Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева.

  • Чемпионат мира пройдет в австрийском Зефельде.
  • Он состоится с 19 февраля по 3 марта.
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