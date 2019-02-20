Устюгов и Большунов в погоне за золотом. Какие медали возьмет Россия на ЧМ по лыжным гонкам

Через разбросанные по Европе кубковые этапы и супермногодневку «Тур де Ски» лыжники подошли к пику сезона – чемпионату мира в австрийском Зеефельде. Турнир начнется 21 февраля спринтом и завершится 3 марта – спортсмены выйдут на старт марафона. По стилям передвижения программа полностью повторяет Лахти-2017.

Бывшие лыжники, чиновники федерации и тренеры считают, что в Австрию едет сильнейший состав сборной России в истории. Женская и мужская команда как никогда сбалансированы – даже дамские гонки перестали быть мучением для русских фанов. Больше не надо болеть за Каллу, Ковальчик, финок или американок, чтобы норвежек обогнал хоть кто-то.

«Одна-две медали каждого достоинства», – назвала план на чемпионат мира Елена Вяльбе. Президент ФЛГР подчеркнула, что делать выводы по итогам предыдущих гонок не нужно: чемпионат мира – совсем другое соревнование. Но русские лидеры не растеряют форму за несколько дней и обязательно поборются за медали Зеефельда.

Сергей Устюгов

Какие гонки может выиграть: спринт (свободный стиль), скиатлон, марафон (свободный стиль)

Когда: 21 февраля, 23 февраля, 3 марта

Сергей УстюговGetty Images

Двукратный чемпион Лахти-2017 – самый универсальный участник команды. Он претендует на медали нескольких личных гонок, кроме классической разделки, где шанс получат другие. Коньковый спринт вывел Устюгова в люди: эта дисциплина принесла ему первую кубковую победу, эту гонку он бежал на Олимпиаде в Сочи, в ней он выиграл первую личную медаль чемпионата мира. Два года назад Сергей уступил итальянцу Федерико Пеллегрино, который в Зеефельде будет защищать титул. Возмужал и Йоханнес Клебо – на коротких дистанциях конек для него больше не проблема. Французские спринтеры хотят превратить свои кубковые победы в более существенные, шведы ударят Калле Халварссоном.

Оставшуюся квоту на спринт закроют Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев, но главная надежда России – все же Устюгов. Вице-лидер общего зачета Большунов был бы суперфаворитом на классике, чистый спринтер Ретивых на профильной дистанции давно проигрывает универсалам. Старательный Мальцев пока не годится для великих подвигов – он известен только победой над Устюговым в кубковой эстафете.

Другие возможности для Устюгова – дистанционные гонки. В Лахти он выиграл скиатлон и стал вторым в 50-километровом марафоне. Котировки среди соперников поменялись: Мартин Йонсруд Сундбю – уже не та грозная сила, Дарио Колонья и Алекс Харви обитают в середине финишных протоколов, олимпийский чемпион Крюгер не прошел национальный отбор. Йоханнеса Клебо тридцатка попросту умотает: ему пока далеко до Петтера Нуртуга. Эмиль Иверсен, Шюр Рёте, Дидрик Тёнсет, Калле Халварссон, Франческо Ди Фабиани – соперники серьезные, но Устюгов их не раз обыгрывал.

Ему поможет Денис Спицов – четвертое место скиатлона на Олимпиаде. В Пхёнчхане Денис попал в солидную компанию впервые, но за год обтесался в элите и уже не боится никого. Точный состав мужской сборной России на скиатлон и марафон пока не определен, но бороться за медали способен почти каждый: Большунов, Белов, Вылегжанин, Ларьков, Червоткин, Мельниченко…

Александр Большунов

Какие гонки может выиграть: 15 км с раздельным стартом (классический стиль)

Когда: 27 февраля

Александр БольшуновGetty Images

Как и Устюгов, Большунов способен увезти из Зеефельда не одну личную медаль. Но главной гонкой для него будет 15-километровая разделка классикой – профильная дисциплина, которую в текущем сезоне Александр уже выигрывал. Большунов побеждает по-королевски: в Руке он привез Иверсену 20 секунд, в Коне Нисканену – почти 45. Лидера подстрахуют Евгений Белов и Александр Бессмертных, четвертый участник определится по ходу турнира.

За золото классики лыжники устроят бойню. Чудеса точечной подготовки к конкретной гонке несколько лет подряд демонстрирует финн Ииво Нисканен – чемпион Лахти-2017 и Пхёнчхана-2018. Облизываются на медаль высшей пробы норвежцы, не прочь наконец выиграть хоть что-нибудь Калле Халварссон, который в этом сезоне еще ни разу не заболел и не влип в дурацкую историю вроде аллергии на ковер в гостиничном номере – разве что, забыл прийти на жеребьевку спринта. Потенциал позволяет шведу забрать чуть ли не все личное золото, но просто помножьте невезение Легкова на косяки Гараничева. Вот и психологический портрет Халварссона.

Наталья Непряева

В каких гонках может взять медаль: спринт (свободный стиль) 10 км с раздельным стартом (классический стиль)

Когда: 21 февраля, 26 февраля

Наталья НепряеваGetty Images

В постолимпийском сезоне Непряева раскрылась и стала лидером сборной России. На этапе «Тур де Ски» к Наталье пришла первая победа, а потом череда подиумов мгновенно вознесла ее в топ женских лыж. На «Туре» она выиграла коньковую разделку, затем дважды подряд была на подиуме классической. В Отепя Наталья стала третьей при наличии всех топ-фаворитов – Терезы Йохауг, Ингвильд Эстберг, Эббы Андерссон, Шарлотты Каллы и Кристы Пармакоски. Спринт принес второе место сразу за Майкен Фаллой – но тогда финал не бежала Стина Нильссон.

Йохауг после дисквалификации мстит и лютует – выиграла все дистанционные гонки, в которых стартовала. Часто ее преимущество доходит до неприличного, и норвежка намерена забрать в Зеефельде всю дистанцию. Но суперфавориты обычно оступаются именно в разделках. В Фалуне-2015 лыжи норвежек катастрофически замазали, в Пхёнчхане-2018 дрогнула Калла. Даже есть отпустить Йохауг, Непряева способна стать первой среди людей. В спринте на руку играют травмы Фаллы и Нильссон. Здесь Непряеву с радостью поддержит Юлия Белорукова – но она пока любит классику больше конька.

Анастасия Седова

В каких гонках может взять медаль: скиатлон, марафон (свободный стиль)

Когда: 23 февраля, 2 марта

Анастасия СедоваGetty Images

Возможности Анастасии известны еще с юниорских времен, и в сезоне-2018/19 она наконец начала попадать на подиумы Кубка мира. Всякий раз Седова может лучше – с формулировкой «Будь дистанция чуть длиннее…» Ей мало километража типовой десятки, но другие гонки FIS называет трудными для понимания телезрителей. На чемпионате мира мифические глупые телезрители подождут, а Седова получит шанс на 15-километровом скиатлоне и 30-километровом коньковом марафоне – самых-самых подходящих для нее гонках.

Еще их любит Тереза Йохауг. До истории с анаболическим стероидом она как-то убежала на тридцатке почти на четыре минуты. Но после возвращения турбонорвежка еще не бегала масс-старты, а без нее контактные гонки на «Туре» проходили как никогда потрясающе – с тактическими разборками и финишными зарубами. Другие соперницы все те же – Андерссон, Калла, Остберг, Венг, Диггинс и Пармакоски.

Командные спринты (классический стиль)

Когда: 24 февраля

Для спортсменов личные медали престижнее командных, но болельщики обожают эстафеты. Спринтерская стоит в расписании на следующий день после скиатлонов, и это чертовски неудобно для русских универсалов: Устюгову и Большунову придется стартовать без отдыха. Но многопрофильность так прочно вошла в мужские лыжи, что в эти условия попадают почти все претенденты на победу: бежать оба вида планируют норвежцы Иверсен и Клебо, шведы Халварссон и Торн. Свежими будут итальянец Пеллегрино и финн Нисканен.

За женскую команду побегут Юлия Белорукова и Наталья Непряева – обе накануне пропустят скиатлон, чтобы бросить все силы на командник. Главные соперницы – шведки: даже если Стина Нильссон будет не в кондиции, ее подстрахуют подруги с длинной шведской скамейки. А старая травма Фаллы делает команду Норвегии уязвимой.

Эстафеты 4х5 (женская) и 4х10 км (мужская)

Когда: 28 февраля, 1 марта

Эстафета считается в лыжах высшей точкой: можно провалить весь турнир и спасти его, выиграв командную гонку. Женская сборная России – сильнейшая за много лет, но одно звено серьезно провисает. Вяльбе располагает Белоруковой, Непряевой и Седовой, а эстафету бегут четверо. В Пхёнчхане в расход пустили последний этап и выиграли бронзу – Анна Нечаевская не смогла бороться со скандинавками. Олимпийская расстановка означает борьбу за третье место и теперь, но растущие аппетиты лыжниц и болельщиков требуют чего-то большего. Швеция и Норвегия спрячут слабое звено на первый этап – может, русские тренеры поступят аналогично.

Мужская команда – главный фаворит эстафеты, которую спасли от урезания до биатлонных 7,5 километров. Крамеру, Перевозчикову и Бородавко впору пожалеть, что на чемпионате мира нельзя выставить две четверки – кто-то из сильных спортсменов останется за бортом потенциально победной гонки. Большунов на втором этапе и Устюгов на четвертом – дело практически решенное в случае отсутствия форс-мажоров. На другие отрезки претендуют девять лыжников. Такого нет даже у Норвегии.

Только норвежцы – равные конкуренты сборной России. Шведам, финнам, швейцарцам и французам не собрать стабильный квартет. Они будут бороться за бронзу.

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