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В Австрии стартует ЧМ по лыжным видам спорта. Полное расписание турнира здесь
Соревнования смотрите на телеканалах Eurosport.
20 февраля в Зеефельде стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. В рамках турнира пройдут соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Первые медали будут разыграны уже 21 февраля.
Соревнования в полном объеме можно посмотреть на телеканалах Eurosport, а также на Eurosport Player.
Расписание
20 февраля
Лыжи
Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км, классический стиль. Квалификация – 14:30 мск
Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. Квалификация – 16:00 мск
21 февраля
Лыжи
Мужчины и женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация – 14:00 мск, финалы – 16:00 мск
Александр Большунов и Йоханнес Хёсфлот КлебоGetty Images
22 февраля
Двоеборье
Индивидуальные соревнования. Большой трамплин + 10 км – 12:30 мск
Прыжки с трамплина
Мужчины. Большой трамплин. Квалификация – 16:30 мск
23 февраля
Лыжи
Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км – 13:00 мск
Мужчины. Скиатлон, 15+15 км – 14:30 мск
Прыжки с трамплина
Мужчины. Большой трамплин. Финал – 16:30 мск
24 февраля
Лыжи
Мужчины и женщины. Командный спринт, классический стиль. Финалы – 13:30 мск
Двоеборье
Командные соревнования. Большой трамплин + спринт 2х7,5 км – 12:30 мск.
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования – 16:30 мск
26 февраля
Лыжи
Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. Финал – 17:00 мск
Прыжки с трамплина
Команды. Малый трамплин – 18:15 мск
Рёю Кобаяси, Камил Стох и Роберт ЙоханссонGetty Images
27 февраля
Лыжи
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. Финал – 16:00 мск
Прыжки с трамплина
Женщины. Малый трамплин. Квалификация – 18:15 мск, финал – 19:15 мск
28 февраля
Лыжи
Женщины. Эстафета 4х5 км – 15:00 мск
Двоеборье
Индивидуальные соревнования. Средний трамплин + 10 км – 13:00 мск
Ярл Магнус Рийбер – лидер сезона Кубка мираGetty Images
Прыжки с трамплина
Мужчины. Малый трамплин. Квалификация – 18:30 мск
1 марта
Лыжи
Мужчины. Эстафета 4х10 км – 15:15 мск
Прыжки с трамплина
Мужчины. Малый трамплин. Финал – 18:00 мск
2 марта
Лыжи
Женщины. Масс-старт, 30 км, свободный стиль – 14:15 мск
Двоеборье
Командные соревнования. Малый трамплин + 4х5 км – 13:00 мск
Прыжки с трамплина
Микст. Малый трамплин – 18:00 мск
3 марта
Лыжи
Мужчины. Масс-старт, 50 км, свободный стиль – 15:00 мск
- Всего будет разыграно 22 комплекта медалей.