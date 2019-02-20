В Австрии стартует ЧМ по лыжным видам спорта. Полное расписание турнира здесь

20 февраля в Зеефельде стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. В рамках турнира пройдут соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Первые медали будут разыграны уже 21 февраля.

Соревнования в полном объеме можно посмотреть на телеканалах Eurosport, а также на Eurosport Player.

Расписание

20 февраля

Лыжи

Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км, классический стиль. Квалификация – 14:30 мск

Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. Квалификация – 16:00 мск

21 февраля

Лыжи

Мужчины и женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация – 14:00 мск, финалы – 16:00 мск

Александр Большунов и Йоханнес Хёсфлот КлебоGetty Images

22 февраля

Двоеборье

Индивидуальные соревнования. Большой трамплин + 10 км – 12:30 мск

Прыжки с трамплина

Мужчины. Большой трамплин. Квалификация – 16:30 мск

23 февраля

Лыжи

Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км – 13:00 мск

Мужчины. Скиатлон, 15+15 км – 14:30 мск

Прыжки с трамплина

Мужчины. Большой трамплин. Финал – 16:30 мск

24 февраля

Лыжи

Мужчины и женщины. Командный спринт, классический стиль. Финалы – 13:30 мск

Двоеборье

Командные соревнования. Большой трамплин + спринт 2х7,5 км – 12:30 мск.

Прыжки с трамплина

Мужчины. Командные соревнования – 16:30 мск

26 февраля

Лыжи

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. Финал – 17:00 мск

Прыжки с трамплина

Команды. Малый трамплин – 18:15 мск

Рёю Кобаяси, Камил Стох и Роберт ЙоханссонGetty Images

27 февраля

Лыжи

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. Финал – 16:00 мск

Прыжки с трамплина

Женщины. Малый трамплин. Квалификация – 18:15 мск, финал – 19:15 мск

28 февраля

Лыжи

Женщины. Эстафета 4х5 км – 15:00 мск

Двоеборье

Индивидуальные соревнования. Средний трамплин + 10 км – 13:00 мск

Ярл Магнус Рийбер – лидер сезона Кубка мираGetty Images

Прыжки с трамплина

Мужчины. Малый трамплин. Квалификация – 18:30 мск

1 марта

Лыжи

Мужчины. Эстафета 4х10 км – 15:15 мск

Прыжки с трамплина

Мужчины. Малый трамплин. Финал – 18:00 мск

2 марта

Лыжи

Женщины. Масс-старт, 30 км, свободный стиль – 14:15 мск

Двоеборье

Командные соревнования. Малый трамплин + 4х5 км – 13:00 мск

Прыжки с трамплина

Микст. Малый трамплин – 18:00 мск

3 марта

Лыжи

Мужчины. Масс-старт, 50 км, свободный стиль – 15:00 мск

Всего будет разыграно 22 комплекта медалей.

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