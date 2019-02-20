Наталья Непряева: «Знакомство в интернете – это самый низ человеческого общения»

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своем отношении к общению в социальных сетях.

«С начала сезона в инстаграме прибавилось подписчиков – тысяч на 5. Еще был большой прирост после Олимпиады. Я очень редко читаю директ, почти никому не отвечаю. Чаще всего там пишут все, что касается моей личной жизни: или предлагают кандидатуры, или знакомятся.

Но для меня знакомство в интернете – это самый низ человеческого общения, который только может быть. Абсолютно чужой человек, которого ты никогда не видел, от тебя что-то хочет – ну нет. Но дичь пишут часто – просто кошмар. Если все прочитать...

И еще часто спрашивают в директе про результаты. Стала седьмой в Швейцарии – и какой-то мужик написал прямо с претензией: объясни, почему только седьмая? Как так?! Честно, иногда хочется ответить: да иди ты на все четыре стороны. Но сдерживаешься и листаешь дальше, даже диалог не открываешь. Думаешь: Наташа, все, забудь и абстрагируйся», – приводит слова Непряевой Sports.ru.

Непряева – бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете.

В феврале прошлого года спортсменка была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

21 февраля стартует чемпионат мира по лыжным гонкам, Непряева – в числе русских звезд, которые выступят на турнире.

Превью чемпионата мира по лыжным гонкам

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