Imago

Йоханнес Клебо выиграл спринт на ЧМ, Глеб Ретивых завоевал бронзу

Клебо выиграл спринт на ЧМ, Ретивых завоевал бронзу
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Первая медаль у русских лыжников!

На финишной прямой Клебо опередил итальянца Федерико Пеллегрино – чемпиона Лахти-2017. Глеб Ретивых защитил третье место от атак француза Ришара Жува.

Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли на стадии полуфинала. Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил против Клебо.

  • У Йоханнеса – первый титул чемпиона мира в карьере.
  • В субботу, 23 февраля, чемпионат мира продолжится скиатлонами.
Eurosport в телеграме

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте