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Йоханнес Клебо выиграл спринт на ЧМ, Глеб Ретивых завоевал бронзу
Первая медаль у русских лыжников!
На финишной прямой Клебо опередил итальянца Федерико Пеллегрино – чемпиона Лахти-2017. Глеб Ретивых защитил третье место от атак француза Ришара Жува.
Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли на стадии полуфинала. Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил против Клебо.
- У Йоханнеса – первый титул чемпиона мира в карьере.
- В субботу, 23 февраля, чемпионат мира продолжится скиатлонами.
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