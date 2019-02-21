Сергей Устюгов дрался не только с Йоханнесом Клебо. От него страдали Хаттестад и Хеллнер

Глеб Ретивых впервые в карьере выиграл медаль чемпионата мира и открыл счет наградам для России на ЧМ-2019. Но его достижение померкло по сравнению с полуфинальными событиями – Сергей Устюгов и будущий победитель Йоханнес Клебо серьезно повздорили.

Ситуация в полуфинале была довольно рабочей – норвежец шел впереди, Сергей пытался опасно вклиниться и обойти его. В пылу борьбы он прошел по норвежским лыжам, и Клебо почти завалился назад – все напоминало начало лахтинского номера в исполнении Иверсена и Нисканена. В этот раз лыжники удержались на ногах, но Устюгов поплатился финалом. После финиша он подлетел к Клебо и толкнул его. Норвежец не полез на рожон – лыжники поговорили, и через несколько секунд отходчивый Сергей улыбался. Жюри выявило вину русского лыжника и наградило его желтой карточкой.

Видео - Устюгов набросился на Клебо, толкнул в плечо и пошлепал по щеке после инцидента на трассе 02:52

Это не первый его конфликт на трассе с использованием рукоприкладства. Устюгов быстро заводится и остро реагирует на любую несправедливость, даже если отчасти виноват сам.

Постучал по голове Хаттестада

Один из инцидентов произошел в марте 2016 года на «Тур де Канада». В четвертьфинале Устюгов рвался на лидирующую позицию и на грани протиснулся между норвежцами Ула Вигеном Хаттестадом и Хансом Кристером Холундом. Когда лыжники финишировали, Сергей подошел к чемпиону Сочи Хаттестаду и постучал ему по голове.

«Они сговорились и пытались помешать мне, так что у меня не было другого выхода», – заявил Устюгов Dagbladet. Хаттестад ответил: «Мы даже не думали, что между нами есть какое-то пространство. Если бы Устюгов обошел меня справа, было бы нормально, но после гонки он ткнул меня в лоб. Я раздражен».

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Ударил палкой Хеллнера

С трехкратным олимпийским чемпионом Маркусом Хеллнером Устюгов повздорил во время победного «Тур де Ски». Столкновение произошло по ходу контактной дистанционной гонки – русский лыжник требовал у шведа дорогу и ударил его палкой. «Но он этого не понял, и я ударил его еще раз, а Маркус ударил меня в ответ», – рассказал Сергей в комментарии Expressen.

После финиша он традиционно пошел к Хеллнеру выяснять отношения, и спортсмены немного потолкались. Устюгов заявил, что если швед хочет драться, то он полностью готов. Горячую голову успокаивал тренер Маркус Крамер, объяснивший лыжнику, что тот был неправ.

А еще Хеллнер косвенно пострадал от Устюгова в финале сочинского спринта – но тогда никто не был виноват, кроме витиеватой трассы. Сперва ноги разъехались у норвежца Глёрсена, через него перелетел швед, а Устюгов въехал в кучу-малу по инерции. В какую часть тела Хеллнера едва не попала его лыжа, швед рассказал в инстаграме сам.

Теперь Сергей Устюгов может подраться в скиатлоне 23 февраля.

В Австрии стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Полное расписание трансляций здесь