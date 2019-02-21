Сергея Устюгова дисквалифицировали со спринта за толчок Йоханнеса Клебо

Результат российского лыжника Сергея Устюгова в спринтерской гонке на чемпионате мира аннулирован.

На финише полуфинального забега норвежец Йоханнес Клебо подрезал Устюгова, после чего представитель России толкнул соперника в плечо и похлопал его по щеке. Из-за этого эпизода результат Устюгова (пятое место в полуфинальном забеге) отменен.

В итоге победителем спринта стал Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третье – представитель России Глеб Ретивых.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

Непряева: «Знакомство в интернете – это самый низ человеческого общения»

Подписывайся на нас Вконтакте