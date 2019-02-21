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Сергея Устюгова дисквалифицировали со спринта за толчок Йоханнеса Клебо
Возможно, норвежец нарушал правила еще во время гонки – но пострадал именно Сергей.
Результат российского лыжника Сергея Устюгова в спринтерской гонке на чемпионате мира аннулирован.
На финише полуфинального забега норвежец Йоханнес Клебо подрезал Устюгова, после чего представитель России толкнул соперника в плечо и похлопал его по щеке. Из-за этого эпизода результат Устюгова (пятое место в полуфинальном забеге) отменен.
- В итоге победителем спринта стал Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третье – представитель России Глеб Ретивых.
- Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.
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