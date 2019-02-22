Eurosport
У Йоханнеса Клебо нет глаз на затылке. Сергея Устюгова дисквалифицировали, потому что он виноват
Правила FIS совершенно исчерпывающие.
Фамилия Сергея Устюгова исчезла из официального финишного протокола спринта на чемпионате мира. FIS объяснила, что лыжник получил письменное предупреждение и желтую карточку при нарушении правил обгона. Второй горчичник дали за неспортивное поведение после финиша – последовала закономерная дисквалификация.
В России виноватым за инцидент в полуфинале негласно назначили Йоханнеса Клебо: норвежец якобы проехал по лыжам Устюгова. В параллельной вселенной Юрия Бородавко будущего чемпиона должны были снять с гонки. Но неправ именно Сергей. И вот почему.
За обгон в контактных гонках отвечает десятый пункт второй подпункт статьи 343 правил FIS, который называется «Обязанности соревнующихся». Текст гласит:
«Ответственность за корректный обгон лежит на обгоняющем лыжнике. Лыжи обгоняющего должны быть перед лыжами обгоняемого, прежде чем обгоняющий начнет двигаться по оптимальной траектории».
Что мы видим в Зеефельде? Лыжники стартуют, и Клебо привычно выходит вперед. Устюгов идет сзади – значит, вся ответственность за обгон автоматически ложится на него.
Полуфинал спринтаEurosport
Сергей пытается протиснуться справа – между норвежцем и разметкой. Выбора у него нет: или рисковать, или чинно ехать за Йоханнесом. Кажется, что небольшое пространство все-таки присутствует и задумка может сыграть. Но в пылу борьбы Сергей совершенно не помнит о статье 343.
Полуфинал спринтаEurosport
Устюгов выбирает риск, но Клебо грамотно закрывает калитку. Между лыжами соперников происходит контакт – Устюгов въезжает в концы норвежского инвентаря, Клебо по инерции оттаптывает носки лыж Устюгова. Сергей еще не обогнал противника и не движется по оптимальной траектории – значит, соответствующий пункт правил все еще действует.
Полуфинал спринтаEurosport
С другого ракурса видно размашистое движение правой лыжи Клебо в сторону Устюгова. Норвежец мог знать, что сзади справа идет сильный соперник из России, но у него совершенно точно нет глаз на затылке или зеркал заднего вида – как бы он ни старался пририсовывать их в инстаграме.
Даже если блокировка произошла сознательно – это часть суровой тактической борьбы между равными и очень достойными соперниками. Но правила нарушил Устюгов, и поданный ФЛГР протест не имел никакого шанса на успех. FIS – не ангажированная против сборной России организация. Например, два года назад в полуфинале спринта Стина Нильссон въехала в Наталью Матвееву. Шведку предупредили и переместили на последнее место забега.
В Австрии стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Полное расписание трансляций здесь