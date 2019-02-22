Эмил Иверсен: «Сергей Устюгов – русский медведь, он немного неконтролируемый»

Норвежский лыжник Эмил Иверсен прокомментировал столкновение Сергея Устюгова и Йоханнеса Клебо в полуфинале спринта на чемпионате мира и их перепалку после финиша.

«Выглядит так, что он немного неконтролируемый. Он русский медведь, сегодня он еще раз это подтвердил», – цитирует Иверсена Dagbladet.

Устюгов пытался обогнать Клебо, но норвежец проехался по его лыжам. В итоге Сергей не попал в финал.

Международная федерация посчитала виноватым в инциденте Устюгова и аннулировала его результат.

У Клебо нет глаз на затылке. Устюгова дисквалифицировали, потому что он виноват

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