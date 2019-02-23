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Тереза Йохауг выиграла золото ЧМ в скиатлоне, у Натальи Непряевой – бронза
Вторая медаль сборной России в Зеефельде-2019.
Тереза Йохауг выиграла 15-километровый скиатлон, преодолев дистанцию со временем 36:54.5. Второй стала ее партнер по команде Ингвильд Остберг, отставшая на 57,6 секунды.
Бронзу в борьбе с Астрид Якобсен взяла Наталья Непряева. Ее отставание от победительницы – 58,7 секунды. Анастасия Седова стала девятой, Анна Нечаевская – 15-й, Мария Истомина заняла 21-е место.
- Медаль Непряевой стала второй для сборной России – бронзу в спринте выиграл Глеб Ретивых.
- В 14:30 (мск) начнется мужской скиатлон.
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