Тереза Йохауг выиграла золото ЧМ в скиатлоне, у Натальи Непряевой – бронза

Тереза Йохауг выиграла 15-километровый скиатлон, преодолев дистанцию со временем 36:54.5. Второй стала ее партнер по команде Ингвильд Остберг, отставшая на 57,6 секунды.

Бронзу в борьбе с Астрид Якобсен взяла Наталья Непряева. Ее отставание от победительницы – 58,7 секунды. Анастасия Седова стала девятой, Анна Нечаевская – 15-й, Мария Истомина заняла 21-е место.

Медаль Непряевой стала второй для сборной России – бронзу в спринте выиграл Глеб Ретивых.

В 14:30 (мск) начнется мужской скиатлон.

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