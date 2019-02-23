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Александр Большунов проиграл Шюру Рёте 0,1 секунды и взял серебро ЧМ в скиатлоне
Норвежец забрал золото в спурте.
Рёте вырезал финишный спурт и устоял под натиском Большунова, забравшего серебро – между лидерами гонки всего 0,1 секунды. Третьим стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который ранее пытался атаковать в гору.
Сергей Устюгов финишировал девятым – ему не удалась классическая часть гонки. Андрей Мельниченко стал 12-м, Евгений Белов – 16-м. Денис Спицов занял 24-е место.
- Рёте впервые выиграл личную гонку чемпионата мира, у Большунова – первая медаль ЧМ.
- У женщин Наталья Непряева выиграла бронзу.
- Завтра, 24 февраля, в Зеефельде состоятся командные спринты.
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