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Александр Большунов проиграл Шюру Рёте 0,1 секунды и взял серебро ЧМ в скиатлоне

Большунов проиграл Рёте 0,1 секунды и взял серебро ЧМ в скиатлоне
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Норвежец забрал золото в спурте.

Рёте вырезал финишный спурт и устоял под натиском Большунова, забравшего серебро – между лидерами гонки всего 0,1 секунды. Третьим стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который ранее пытался атаковать в гору.

Сергей Устюгов финишировал девятым – ему не удалась классическая часть гонки. Андрей Мельниченко стал 12-м, Евгений Белов – 16-м. Денис Спицов занял 24-е место.

  • Рёте впервые выиграл личную гонку чемпионата мира, у Большунова – первая медаль ЧМ.
  • У женщин Наталья Непряева выиграла бронзу.
  • Завтра, 24 февраля, в Зеефельде состоятся командные спринты.
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