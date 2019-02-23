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Норвегия поставила России диагноз. Александр Большунов проиграл лыжнику с болезнью Бехтерева
Впрочем, ничего нового.
После завершения олимпийского сезона-2017/18 новый чемпион мира в скиатлоне Сьюр Рёте чуть не закончил карьеру – перед Играми у лыжника диагностировали болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит. Если вкратце – хроническое заболевание суставов позвоночника.
«Когда остальные боролись за олимпийские медали, я сидел на диване, пытаясь согнуться и разогнуться, – рассказывал Рёте в интервью VG. – Ночью я просыпался по нескольку раз и не мог лечь снова, пока не похожу по квартире. Я столкнулся с неприятностями и психологическими проблемами».
В декабре 2017-го лыжник говорил, что лечение не помогает. Он не закончил «Тур де Ски», пропустил первую часть чемпионата Норвегии и не вышел на старт в Пхёнчхане. В апреле состоялась вторая часть главного национального старта, и Рёте взял на себя ответственность за участие в турнире. И дважды выиграл – классическую десятку и коньковый марафон.
Sjur Roethe of Norway takes 1st place during the FIS Nordic World Cup Mens and Womens Cross Country Classic on December 1, 2018 in Lillehammer, Norway.Getty Images
Те гонки будто вдохнули в него вторую жизнь, и летом лыжник более активно приступил к лечению болезни Бехтерева. В начале нового сезона он блеснул на гонках в Бейтостолене, дважды победил на Кубке мира и даже на время захватил желтую майку лидера. Потрясающее преображение.
«Мне очень помогает наш физиотерапевт, – продолжает Рёте. – Мы нашли другой путь, который сработал лучше. Мы должны были проверить разные методы лечения, чтобы подобрать правильный.
Теперь я нашел способ, который позволяет мне вести обычную жизнь и тренироваться на сто процентов. Я принимаю лекарство под названием «Бенепали», оно помогает. Раньше тело болело два-три дня в неделю, а сейчас ситуация стабилизировалась».
Врачи называют болезнь Бехтерева неизлечимой, но Сьюру Рёте удалось с ней совладать. По мнению спортсмена и медицинского штаба сборной Норвегии, физическая активность – главное на пути хотя бы к частичному выздоровлению. Хотя всего год назад Рёте не мог спать из-за мучающих болей.
Теперь он чемпион мира, а пышущий здоровьем 22-летний Александр Большунов проиграл 0,1 секунды в финишном спурте. База подготовки элитных норвежских спортсменов под названием Olympiatoppen как всегда работает отлично, подбирая правильные препараты и методы. Шюр Рёте – очередное попадание в яблочко. А за спиной Большунова прикатил почетный астматик Сундбю.
Кажется, что присказку «Бойся больных и беременных» придумали специально для норвежцев. Болезнь Бехтерева не помешала Рёте пройти в быстрейшем темпе 30 километров, а на подходе к женской сборной растут с детства подсаженные на гормоны Кристин Ставос Шистад и Хелене Мари Фоссесхольм.
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