Норвегия поставила России диагноз. Александр Большунов проиграл лыжнику с болезнью Бехтерева

После завершения олимпийского сезона-2017/18 новый чемпион мира в скиатлоне Сьюр Рёте чуть не закончил карьеру – перед Играми у лыжника диагностировали болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит. Если вкратце – хроническое заболевание суставов позвоночника.

«Когда остальные боролись за олимпийские медали, я сидел на диване, пытаясь согнуться и разогнуться, – рассказывал Рёте в интервью VG. – Ночью я просыпался по нескольку раз и не мог лечь снова, пока не похожу по квартире. Я столкнулся с неприятностями и психологическими проблемами».

В декабре 2017-го лыжник говорил, что лечение не помогает. Он не закончил «Тур де Ски», пропустил первую часть чемпионата Норвегии и не вышел на старт в Пхёнчхане. В апреле состоялась вторая часть главного национального старта, и Рёте взял на себя ответственность за участие в турнире. И дважды выиграл – классическую десятку и коньковый марафон.

Sjur Roethe of Norway takes 1st place during the FIS Nordic World Cup Mens and Womens Cross Country Classic on December 1, 2018 in Lillehammer, Norway.Getty Images

Те гонки будто вдохнули в него вторую жизнь, и летом лыжник более активно приступил к лечению болезни Бехтерева. В начале нового сезона он блеснул на гонках в Бейтостолене, дважды победил на Кубке мира и даже на время захватил желтую майку лидера. Потрясающее преображение.

«Мне очень помогает наш физиотерапевт, – продолжает Рёте. – Мы нашли другой путь, который сработал лучше. Мы должны были проверить разные методы лечения, чтобы подобрать правильный.

Теперь я нашел способ, который позволяет мне вести обычную жизнь и тренироваться на сто процентов. Я принимаю лекарство под названием «Бенепали», оно помогает. Раньше тело болело два-три дня в неделю, а сейчас ситуация стабилизировалась».

Врачи называют болезнь Бехтерева неизлечимой, но Сьюру Рёте удалось с ней совладать. По мнению спортсмена и медицинского штаба сборной Норвегии, физическая активность – главное на пути хотя бы к частичному выздоровлению. Хотя всего год назад Рёте не мог спать из-за мучающих болей.

Теперь он чемпион мира, а пышущий здоровьем 22-летний Александр Большунов проиграл 0,1 секунды в финишном спурте. База подготовки элитных норвежских спортсменов под названием Olympiatoppen как всегда работает отлично, подбирая правильные препараты и методы. Шюр Рёте – очередное попадание в яблочко. А за спиной Большунова прикатил почетный астматик Сундбю.

Кажется, что присказку «Бойся больных и беременных» придумали специально для норвежцев. Болезнь Бехтерева не помешала Рёте пройти в быстрейшем темпе 30 километров, а на подходе к женской сборной растут с детства подсаженные на гормоны Кристин Ставос Шистад и Хелене Мари Фоссесхольм.

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