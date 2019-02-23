Сергей Устюгов не побежит командный спринт на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России определил состав команды на мужской и женский командные спринты чемпионата мира.

Гонку побегут Глеб Ретивых и Александр Большунов у мужчин, а у женщин – Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

Один из лидеров сборной России Сергей Устюгов спринт бежать отказался: «Думаю, завтра я не буду принимать участие в гонке, потому что в этом сезоне я не бегал ни одного классического спринта. И, по сути, я не заслужил того, чтобы стартовать здесь. У нас в хорошей форме находятся Глеб Ретивых и Александр Большунов. Они это доказали. И, думаю, будет правильно, если они побегут завтра вместе.

В целом, я готов. Сегодня в коньковой части у меня получилось в общем-то неплохо. Я доволен. Но на классике у меня были проблемы», – цитирует Устюгова «Спорт-Эскпресс».

На ЧМ-2019 Ретивых есть бронза личного спринта, у Большунова – серебро скиатлона.

Командные спринты пройдут 24 февраля.

В 2017-м Устюгов выиграл командный спринт ЧМ в паре с Никитой Крюковым.

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