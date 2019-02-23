Александр Большунов о проигрыше Рёте: «Комплекс вторых мест? Чемпионат мира еще не закончен»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал серебро в скиатлоне на чемпионате мира.

«Какой план был на гонку? Хорошо поработать последний круг. Но пришлось поработать все четыре. Хорошо, что лыжи здорово катили. Совсем немного не хватило, еще бы несколько метров. Может, стоило чуть пораньше начать работать.

Конечно, это проигранное золото. Понятно, что любая медаль ценна и нужно ей радоваться, но... Комплекс вторых мест? Чемпионат мира еще не закончен», – цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

Большунов проиграл всего 0,1 секунды Шюру Рёте.

24 февраля Александр побежит в командном спринте вместе с Глебом Ретивых.

Годом ранее Большунов взял три серебра и одну бронзу на Олимпиаде-2018.

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