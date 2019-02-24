Белорукова и Непряева остались без медалей ЧМ в командном спринте, победили шведки

Сборная Швеции выиграла командный спринт на чемпионате мира в Зеефельде по лыжным гонкам. Сборная России места на подиуме не получила, показав четвертый результат.

Шведки – Стина Нильссон и Майя Далквист – показали время 15:14.93. Словенки Катя Виснар и Анамария Лампич взяли серебро и отстали от победителей на 0,37 секунды. На третьем месте сборная Норвегии (Ингвильд Флюгстад Остберг, Майкен Касперсен Фалла) – отрыв составил 0,60 секунд. Сборная России уступила 0,93 секунды и заняла четвертое место.

Сборная США – пятая (+2.79).

Турнир проходит в Австрии с 20 февраля по 3 марта.

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