Ретивых и Большунов взяли серебро в командном спринте, норвежцы – первые

Сборная Норвегии выиграла командный спринт на чемпионате мира в Зеефельде по лыжным гонкам, Россия показала второй результат.

Иверсен и Клэбо заняли первые места в полуфиналах и финале, их результат – 18:49,86. Глеб Ретивых и Александр Большунов уступили норвежцам 1,88 секунды. Третье место у лыжников из сборной Италии Де Фабиано и Пеллегрино (+4.03).

Четвертые – шведы (+4,73), пятые – французы (+9,13), шестые – австрийцы (+23,84), седьмые – финны (+27,52), восьмые – американцы (+28,56), девятыее – словенцы (+1:21,77), десятые – канадцы (+1:40,99).

Женская сборная России осталась без медалей.

Чемпионат мира проходит в Австрии с 20 февраля по 3 марта.

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