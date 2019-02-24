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Ретивых и Большунов взяли серебро в командном спринте, норвежцы – первые
Бронза у итальянцев.
Сборная Норвегии выиграла командный спринт на чемпионате мира в Зеефельде по лыжным гонкам, Россия показала второй результат.
Иверсен и Клэбо заняли первые места в полуфиналах и финале, их результат – 18:49,86. Глеб Ретивых и Александр Большунов уступили норвежцам 1,88 секунды. Третье место у лыжников из сборной Италии Де Фабиано и Пеллегрино (+4.03).
Четвертые – шведы (+4,73), пятые – французы (+9,13), шестые – австрийцы (+23,84), седьмые – финны (+27,52), восьмые – американцы (+28,56), девятыее – словенцы (+1:21,77), десятые – канадцы (+1:40,99).
- Женская сборная России осталась без медалей.
- Чемпионат мира проходит в Австрии с 20 февраля по 3 марта.
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