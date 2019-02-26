Половина лыжного ЧМ позади, а золота все нет. Россия расхлебывает из-за тренерской несогласованности

Лыжная сборная давно стала любимой командой русских фанатов зимнего спорта. Четыре медали из 18-ти в шести дисциплинах чемпионата мира – отличный результат, но золота так и нет, а от лыжников его очень ждут. Если на Олимпиаде в Пхёнчхане за счастье для обезглавленной молодой команды была любая награда, то в Зеефельде хочется высшей. Большунов – вице-лидер Кубка мира, Устюгов почти выиграл «Тур де Ски», оба побеждали на отдельных этапах. Но для главных побед всякий раз чего-то не хватает.

В сборной России – четыре тренировочные группы. Лыжники Маркуса Крамера, Юрия Бородавко, Олега Перевозчикова и Егора Сорина готовились к сезону врозь и съехались только на тренировочный сбор в эстонском Отепя. Из каждой мини-команды на чемпионат мира отобрались минимум по три спортсмена. Внутреннюю конкуренцию в сборную протащил Александр Легков, когда в 2011-м познакомился с Крамером через немецкого физиотерапевта Изабель Кнауте.

После долгой войны с Еленой Вяльбе Легков и Черноусов тренировались отдельно, а золото Александра в Сочи доказало необходимость разделения. Европейские методики отлично себя зарекомендовали: Крамера официально взяли в тренерский штаб сборной России, Бородавко с его супермолодежью ждала та же участь. Работавшего помощником у Крамера Сорина сочли достаточно опытным для самостоятельной работы и тоже отрядили ему нескольких спортсменов. Лыжников и лыжниц окончательно смешали – сугубо мужской состав тренирует только Перевозчиков.

Россия идет по абсолютно инновационному пути, обгоняя даже скандинавов. В Норвегии и Швеции нет смешанных по половому признаку групп, у норвежцев все еще отделены спринтерская и дистанционные группы. Четыре мини-команды – это выгодно в условиях предсезонной подготовки. Большунову недостаточно обгонять на контрольных тренировках Спицова – нужно быть лучше Устюгова. Непряевой нельзя радоваться показателям, превосходящих результаты условных Дуркиной и Истоминой – надо помнить о Седовой и Белоруковой. Конкуренция подстегивает: лыжники рубятся друг с другом сначала на отборах в команду, затем показывают максимум на Кубке мира, желая попасть на главный старт. А на ЧМ-2019 идеальная система вдруг дала сбой.

Тренерские разногласия на ЧМ

«Саша первым пошел на спуск – я считаю, правильно, – прокомментировал Бородавко действия своего воспитанника Большунова в командном спринте. – Сделал отрыв, чтобы никто не помешал. Можно потерять все при столкновениях, при обгонах».

«Мы сделали огромную ошибку, когда первыми пошли на спуск, ведь боролись не за второе место, – считает Крамер, делегировавший на командник Глеба Ретивых. – Не знаю, почему Большунов так сделал. Это оказалось не лучшим решением».

Плюрализм мнений полезен, но тренерам национальной команды во время главного старта сезона стоит быть более сговорчивыми для достижения общей победы. Спуск перед выкатом на финиш в Зеефельде – решающий фрагмент короткой гонки, и после личного спринта это не было новостью. Как и то, что Йоханнес Клебо опять попробует новую фишку – полную остановку перед спуском. Большунов сделал так, как велел ему Бородавко, а может, стоило послушать Крамера, если накануне гонки проводилось собрание с подробным обсуждением тактики. В случае разных рекомендаций лучшую должна была выбрать Вяльбе.

Большунов и РетивыхGetty Images

Норвежцы тоже ничего не поняли в тактике сборной России на командный спринт. «Странно, что русские опять разрешили Йоханнесу пройти спуск вплотную к лидеру. Мы набираем скорость именно там, – сказал тренер спринтерской команды Норвегии Арильд Монсен. – Мне казалось, они будут сильнее. Не понимаю, чем они думали».

Несогласованность на «Тур де Ски»

Еще один яркий пример несогласованности тренировочных групп – давно обсуждаемый классический масс-старт на «Тур де Ски», втором по важности старте сезона. ФЛГР недальновидно объявила эту гонку отборочной, и исполнительные лыжники отлично все поняли. Парни Бородавко и Перевозчикова рванули вперед – отбираться – ровно в тот момент, когда вице-лидер многодневки Устюгов поймал кризис. Возглавлявший побег Андрей Собакарев даже выполнил норматив на мастера спорта международного класса. На чемпионат мира он тоже отобрался, но был отправлен из Зеефельда домой в первый же день – гонок для него не нашлось.

После второго места на «Туре» Устюгов и Крамер повторили, что каждый гонщик решал свои задачи, никто ни на кого не в обиде, а лыжные гонки – индивидуальный вид спорта, когда речь не заходит об эстафете. Это так, но победную хрустальную пирамидку в руки Клебо вложили именно русские лыжники. Норвежцы откровенно смеялись и разве что не крутили пальцем у виска.

В скандинавских командах такой несогласованности не произойдет никогда. В ванкуверском скиатлоне (тогда – дуатлоне) Андерс Сёдергрен и Маркус Хелльнер не раздумывали ни секунды, когда Юхан Ульссон убежал в отрыв. Они притормозили пелотон и довели преимущество почти до тридцати секунд, хотя отношения между Хелльнером и Ульссоном никогда не были особо дружескими.

Маркус Хелльнер, Андерс Сёдергрен, Юхан УльссонGetty Images

Двукратный король лыж Петтер Нуртуг никогда не стал бы 13-кратным чемпионом мира, если бы не верный грегари Турд Асле Гьердален. Тот всегда притормаживал лидеров или отходил назад для помощи, когда лучший финишер мира устало кряхтел и умирал перед финальной атакой. В марафоне Лахти-2017 норвежцы, напротив, забыли о Нуртуге – команда взвинчивала темп, как это было выгодно Мартину Йонсруду Сундбю.

Сборной России очень нужно золото Зеефельда-2019 – это перечеркнет все недочеты и несогласованность. Возможность подвернется очень скоро: в среду, 27 февраля, пройдет главная для Большунова гонка, 15-километровая разделка классикой. Еще через два дня состоится эстафета, которую побегут представители разных тренировочных групп.

Другие тексты Валерии Кукалевой о ЧМ-2019:

Норвегия поставила России диагноз. Александр Большунов проиграл лыжнику с болезнью Бехтерева

У Клебо нет глаз на затылке. Устюгова дисквалифицировали, потому что он виноват

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте