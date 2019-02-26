Русские лыжницы без медалей ЧМ в классической разделке: Седова – шестая, Непряева – седьмая

Женская гонка классическим стилем на 10 км на чемпионате мира в австрийском Зеефельде не принесла призовых мест лыжницам из России.

Лучшее время показала норвежка Тереза Йохауг – 27:02,1. Фрида Карлссон уступила ей 12,2 секунды и выиграла серебро. Тройку лидеров замкнула Ингвильд Эстберг (+35,6).

Анастасия Седова – шестая (+1:04,9), Наталья Непряева – седьмая (+1:07,5), Юлия Белорукова – 12-я (+1:17), Алиса Жамбалова – 21-я (+1:39.2).

27 февраля пройдет мужская гонка классическим стилем на 15 км.

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