Карлссон – сенсация классики на ЧМ. У нее такой же уровень потребления кислорода, как у Йохауг

Фрида Карлссон сотворила сенсацию на лыжном чемпионате мира в Зеефельде. Нельзя говорить «почти»: 12,2 секунды отставания от Терезы Йохауг, которая в скиатлоне вынесла пелотон на минуту – действительно событие с большой буквы.

Шведке 19 лет, и она заявила о себе в ноябре на предсезонных соревнованиях сборной в Бруксвалларне. Тогда на классической десятке она проиграла только Шарлотте Калла, опередив Эббу Андерссон. Теперь впереди лишь грозная Йохауг. Калла – почти в минуте, Андерссон – в полутора.

«Мы с Йохауг очень похожи, – говорила Фрида в интервью Dagbladet. – Мы обе стройные блондинки, а еще у нас схож стиль передвижения – мы идем с высокой частотой. Как и Тереза, я стремлюсь побеждать. Смотреть на нее просто невероятно. Нет никого, у кого легкие работали бы так же».

Карлссон добавила, что довольно близка к норвежке по уровню потребления кислорода, но не стала называть показатель. «Это секрет», – сказала юная шведка. В скиатлоне Фрида была пятой и после финиша выложила в инстаграм фото с поздравлениями от Йохауг, подписав, что очень счастлива. Главное – не одолжить у Терезы губную помаду.

Лидеры шведской дистанционной команды для своего уровня выступили плохо, а Карлссон до старта в Зеефельде получила только одну гонку на Кубке мира. Тренеры сборной считали, что 19-летним нечего делать на взрослых соревнованиях. Фрида не соглашалась.

«Мне понятны их аргументы, но я хотела бы уже сейчас попробовать себя против мировой элиты, – говорила она в начале зимы. – Мне ясно сказали, что ни один юниор не будет участвовать в Кубке мира до юниорского чемпионата мира. Я получу шанс после».

Лыжница выиграла два золота на первенстве мира в Лахти, дебютировала седьмым местом на Кубе мира в Коне и доехала до серебра чемпионата мира.

Для Йохауг гонка оказалась кризисной. В одни ноги с Эстберг – километр, всего 7,3 секунды преимущества над Карлссон – после половины гонки. На отметке в 6,7 километра выигрыш сократился до 4,8 секунды, а камеры выхватывали откровенно страдающую на трассе норвежку.

Фрида КарлссонEurosport

Она не растеряла кондиции за два дня перерыва: возможно, объяснение кроется в готовности лыж. Перед гонкой президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что организаторы добавят в структуру трассы соль, чтобы сделать лыжню более жесткой. Соль использовали на Олимпиаде в Сочи, и норвежцы провалили турнир – глава их сервис-группы изъяснялся исключительно нецензурно. А шведские лыжи были великолепны.

Половина лыжного ЧМ позади, а золота все нет. Россия расхлебывает из-за тренерской несогласованности

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте