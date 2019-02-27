На ЧМ-2019 разгорелся допинговый скандал. Вовлечены лыжники Австрии и, возможно, Казахстана

На чемпионате мира по лыжными видам спорта в Зеефильде разгорается грандиозный допинговый скандал.

Что произошло?

Хорошо известный в России немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт написал в твиттере, что следователи Австрии и Германии провели совместный антидопинговый обыск. За несколько часов до старта мужской классики на 15 км были задержаны несколько лыжников.

Параллельно в немецком Эрфурте полиция допрашивает врача, который работал с несколькими подозреваемыми спортсменами.

Поводом к началу рейдов послужили данные, предоставленные информатором ARD, австрийским лыжником Йоханнесом Дюрром. Австриец выступал на Кубке мира с 2011-го по 2014-й и был пойман на ЭПО во время Олимпиады в Сочи. Спустя 5 лет после скандала Дюрр согласился дать интервью ARD. На основе его показаний прокуратура начала расследование по поводу неизвестных допинговых методик.

Кто пойман?

По разным данным, полиция задержала четыре или пять спортсменов. Зеппельт утверждает, что подозреваемые атлеты представляют сборные Австрии, Эстонии и Казахстана. Их имена не называются.

По информации же норвежского издания VG, речь идет о лыжниках сборных Австрии и Германии, при этом представители Ассоциации лыжных видов спорта Германии поспешили опровергнуть эту информацию:

«Я только что связался с представителями полиции: ни один из наших спортсменов не вовлечен в скандал», – сообщил Штефан Шварцбах Expressen.

Австрийская газета Krone Zeitung назвала двух задержанных лыжников: это Доминик Бальдауф и Макс Хауке, занявшие шестое место в командном спринте. Спринтеры подозреваются в переливании крови. По законам Австрии, обоим могут грозить длительные тюремные сроки.

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