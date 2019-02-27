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Мартин Йонсруд Сундбю украл у Александра Бессмертных золото в классике
Ларьков – четвертый, Большунов – восьмой.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде прошла гонка среди лыжников на 15 км классическим стилем.
Первое место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (он показал время 38' 22.6), второе – представитель России Александр Бессмертных (+02.9), третье – финн Кертти Нисканен (+20.4).
- Другой представитель России Андрей Ларьков финишировал на четвертой позиции, Александр Большунов – на восьмой.
- Чемпионат мира в Зеефельде завершится 3 марта.
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