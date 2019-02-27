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Мартин Йонсруд Сундбю украл у Александра Бессмертных золото в классике

😤🥈Сундбю украл у Бессмертных золото в классике
Eurosport

17 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Ларьков – четвертый, Большунов – восьмой.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде прошла гонка среди лыжников на 15 км классическим стилем.

Первое место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (он показал время 38' 22.6), второе – представитель России Александр Бессмертных (+02.9), третье – финн Кертти Нисканен (+20.4).

  • Другой представитель России Андрей Ларьков финишировал на четвертой позиции, Александр Большунов – на восьмой.
  • Чемпионат мира в Зеефельде завершится 3 марта.

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