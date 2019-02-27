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Полторанин не вышел на старт разделки. Ранее в Австрии из-за допинга задержали 5 спортсменов
Возможно, Алексей – один из них.
Лыжник из Казахстана Алексей Полторанин не вышел на старт гонки на 15 км классическим стилем.
Помимо Полторанина, не стартовали эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв и австриец Макс Хауке.
- Ранее на ЧМ-2019 разразился допинговый скандал: в результате рейда полиции были задержаны девять человек из четырех стран. Пять из них – спортсмены.
- Подробнее о новом допинговом деле можно почитать вот тут.
- Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.
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