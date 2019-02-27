Одного из арестованных в Зеефельде лыжников застали за переливанием крови

Стали известны подробности антидопингового рейда, который полиция Австрии провела в Зеефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Напомним, что полицией Австрии были арестованы девять человек, пять из них – спортсмены. По данным AP, среди задержанных значатся два эстонца, два австрийца и один представитель Казахстана.

Офицер австрийской полиции Дитер Цефан также сообщил, что один из арестованных лыжников был задержан во время переливания крови.

После антидопингового рейда в Зеефельде прошла гонка лыжников классическим стилем на 15 км. Представитель Казахстана Алексей Полторанин не вышел на старт.

ЧМ по лыжным видам спорта завершится 3 марта.

На ЧМ-2019 разгорелся допинговый скандал. Вовлечены лыжники из Австрии и, возможно, Казахстана

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