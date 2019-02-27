На ЧМ – допинговая облава, но не у русских. Полторанин подозревается, Австрия съехала с катушек

За соревновательными перипетиями и подсчетом медалей совершенно забылось, что чемпионат мира проходит в Австрии. А там законы непримиримы к любому допингу. В Хохфильцене полиция пришла к сборной России по биатлону, в Обертиллиахе навестили Антона Шипулина. В Зеефельде полицейские обнаружили себя на седьмой соревновательный день, когда мнимые и реальные допингисты наверняка успокоились. Одного поймали аж в момент переливания крови.

Русские лыжники под подозрение не попали, хотя никто бы не удивился, проверь доблестная европейская полиция участников Сочи-2014 или имевшую допинговую историю Наталью Матвееву. Елена Вяльбе сразу сказала, что ее команда готова к любого рода рейдам.

На этот раз информация немецкого журналиста Хайо Зеппельта успокоила русских болельщиков. По его данным, правоохранительные органы Австрии задержали пятерых лыжников – двух австрийцев, двух эстонцев и одного казахстанца. Интрига раскрылась, когда спортсмены стали выходить на старт 15-километровой гонки классикой. Напротив некоторых фамилий появилась маркировка DNS (did not started) – не стартовал. На пятнашку не вышли эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв, австриец Макс Хауке и Алексей Полторанин из Казахстана. Пятым нарушителем угадывался напарник Хауке по командному спринту Доминик Бальдауф. Позже информацию подтвердил твиттер австрийского издания Ö3 Sport.

Порочный круг Полторанина и Веерпалу

Алексей Полторанин – добрый друг русских лыжников, а сборную Казахстана после олимпийского сезона возглавил экс-тренер спринтерской группы России Юрий Каминский. Но в предыдущем цикле с Полтораниным работал эстонец Мати Алавер: ранее – тренер Андрюса Веерпалу, чьего сына Андреаса задержали в Зеефельде.

Андрюс ВеерпалуGetty Images

Алавер ушел из казахстанской команды после Пхёнчхана-2018, но Полторанин продолжил тренироваться по его планам и поставил условием присутствие эстонцев Яяна Алвелы и старшего Веерпалу. Алвела был его личным сервисменом, Верпалу – спарринг-партнером с тренерскими обязанностями. Фамилии Полторанина, Алавера и обоих Веерпалу складываются в неумолимый порочный круг.

Веерпалу-старший и сам был замешан в допинговой истории: его обвиняли в применении гормона роста и дисквалифицировали на три года. CAS отменил это решение из-за возможности процедурной ошибки, но осадок остался. Теперь кейс отца не пойдет на пользу его арестованному 24-летнему сыну, а Полторанину помешает биография супруги: биатлонистка Ольга Полторанина вошла в число девятерых отстраненных IBU казахстанцев.

Австрийцы перешли допустимые границы

Федерация лыжного спорта Австрии объявила решительную борьбу допингу, когда не пошла навстречу отсидевшему дисквалификацию Йоханнесу Дюрру. Лыжник принимал эритропоэтин и манипулировал с кровью, а потом ему долго не позволяли активировать FIS-код. Дюрр очень хотел гоняться на чемпионате мира в Зеефельде, но не попал в состав.

«Дюрр не побежит на чемпионате мира, – сказал тренер сборной Австрии Тронд Нистад до старта турнира. – Мы не видели необходимость приглашать его, потому что предпочитаем молодых гонщиков, которые прошли честный отбор».

Нистада поддержал спортивный директор команды Маркус Гандлер: «Он сделал столько дерьма… Просто здорово, что теперь мы можем сосредоточиться на других лыжниках. Я доверял Дюрру до Олимпиады в Сочи, но после нее не хочу думать о нем ни одной лишней секунды».

Но молодые и честные лыжники пошли по стопам Дюрра и подбросили тренерам крайне неприятный сюрприз. Бальдауфу и Хауке по 26 лет, в воскресенье они бежали командный спринт и заняли высокое шестое место.

Следствие обещает новых допингистов

«Проблема не может быть решена только потому, что меня закрыли, – заявил Дюрр в интервью Expressen. – Есть еще много обманщиков. Другие тоже знают, что обойти допинг-тест очень легко. Если об этом знаю я, об этом знают и другие. А я ведь не был большой звездой. Я чувствовал радость и не думал, что у меня есть какое-то преимущество. Я думал, что другие делают то же самое».

Австриец уверен, что история Терезы Йохауг о креме для губ с анаболическим стероидом клостебол – выдумка. «У нее заранее была подготовлена отговорка, и они предоставили ее публике. Я думаю, это вымышленная история, как и у остальных допингистов. Врач работал в норвежской структуре 30 лет и вдруг ошибся с кремом? Ерунда. Но доказательств у меня нет».

Антидопинговый рейд провели именно по делу Дюрра, которое открыла полиция Мюнхена после его откровений в эфире ARD – немецкие полицейские тоже участвовали в облаве. Комментарии прессе в экстренном порядке дал служащий австрийской полиции Дитер Шефан.

«Мы не можем озвучить, сколько конкретно людей вовлечено в преступную схему, но уверены, что в течение некоторого времени выйдем на других мошенников. В этот раз один из лыжников попался с иглой в вене в процессе переливания крови.

Йоханнес ДюррImago

Следователи видели, что перед чемпионатом мира пять спортсменов регулярно и организованно манипулируют с кровью. Нам сообщили, что лидеры группировки будут здесь, и мы решили арестовать всех именно в Зеефельде».

Мартин Йонсруд Сундбю наверняка хотел взять первое личное золото главных стартов не на таком информационном фоне. К победе он шел более пяти лет и сам в этот период имел проблемы с антидопинговыми структурами.

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