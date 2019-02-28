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Швеция выиграла у Норвегии женскую эстафету, Россия взяла бронзу ЧМ

Швеция выиграла у Норвегии женскую эстафету, Россия взяла бронзу
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Белорукова, Седова, Нечаевская и Непряева повторили результат Олимпиады.

Шведки победили в составе Эббы Андерссон, Фриды Карлссон, Шарлотты Каллы и Стины Нильссон. Норвегия заняла второе место: серебряные медали достались Хейди Венг, Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен и Терезе Йохауг. Нильссон и Йохауг на финише разделило 3,1 секунды – шведка подтвердила спринтерские способности.

Россия финишировала более чем в двух минутах от чемпионок. Наталья Непряева ушла на заключительной этап одновременно с немкой Сандрой Рингвальд и уверенно обошла ее на дистанции.

  • Это шестая медаль России на чемпионате мира. Швеция взяла второе золото.
  • Завтра, 1 марта, состоится мужская эстафета.
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