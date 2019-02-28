Задержанным в Австрии лыжникам грозит до трех лет тюрьмы

Пятерым спортсменам, которые были задержаны в среду во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии, грозит до трех лет лишения свободы за спортивное мошенничество.

Об этом сообщает Tiroler Tageszeitung. В среду следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что задержаны пять ведущих спортсменов – два из Австрии (лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф), один из Казахстана и два из Эстонии.

Ранее появилась информация, что задержанным казахстанским лыжником является Алексей Полторанин, а эстонскими – Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу. Они не вышли на 15-километровую гонку.

Согласно австрийскому законодательству, применение спортсменом допинга не является преступлением, но если допинг был передан кому-то еще, то это уголовно наказуемое преступление.

Допросы задержанных спортсменов продолжились в четверг утром. Решение о дальнейших мерах в отношении задержанных должно быть принято до полудня пятницы.

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