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Kurier: Алексей Полторанин признался полиции в кровяном допинге
Ой-ой-ой.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин и два астрийца – Макс Хауке и Доминик Бальдауф – признались в применении кровяного допинга и дали развернутые показания полиции
Все трое после признательных показаний были отпущены. Два эстонских лыжника Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу продолжают находиться под стражей. Расследование по данному делу продолжается, сообщает австрийское издание Kurier.
- 27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде.
- Виновным могут грозить тюремные сроки.
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