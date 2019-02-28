Kurier: Алексей Полторанин признался полиции в кровяном допинге

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин и два астрийца – Макс Хауке и Доминик Бальдауф – признались в применении кровяного допинга и дали развернутые показания полиции

Все трое после признательных показаний были отпущены. Два эстонских лыжника Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу продолжают находиться под стражей. Расследование по данному делу продолжается, сообщает австрийское издание Kurier.

27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде.

Виновным могут грозить тюремные сроки.

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