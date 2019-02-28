Допинговый притон в Зеефельде был замаскирован под парикмахерскую

Норвежец Тронд Нистад, работающий координатором по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Австрии, раскрыл подробности допингового скандала на чемпионате мира в Зеефельде.

По словам Нистада, полицейские выследили человека, который, согласно их информации, распространял допинг среди спортсменов. Чтобы избежать подозрений, встречи между лыжниками и этим человеком проходили в здании, замаскированном под парикмахерскую.

«Допинговый притон был прямо у нашего отеля. Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно. Это все какой-то сюрреализм. Такое ощущение, что мы снимаемся в кино, но не знаем, кто играет главную роль», – цитирует Нистада VG.

Когда полиция ворвалась в «парикмахерскую», австриец Макс Хауке как раз делал себе переливание крови.

Помимо Хауке, полицией были задержаны его соотечественник Доминик Балдауф, казахстанец Алексей Полторанин, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъяр.

Kurier: Алексей Полторанин признался полиции в кровяном допинге

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