Переливание крови австрийским лыжником попало на видео

Австрийское издание Voralberg Online опубликовало видео об аресте лыжников в Зеефельде.

Ролик получен от полиции, на нем австриец Макс Хауке делает переливание крови перед классической разделкой на 15 километров. Хауке не вышел на старт гонки, так как его задержали и повезли в Иннсбрук для допроса.

"Не знаю, что и сказать, – говорит эксперт SVT Маттиас Фредрикссон. – Это выглядит очень стрыдно. Но зато нет никаких сомнений, что им уже не выбраться".

Допинг-притон в Зеефельде был замаскирован под парикмахерскую.

Помимо Хауке, подозреваются его соотечественник Доминик Балдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Австрийцы и Полторанин признали вину.

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