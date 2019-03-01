Eurosport
Переливание крови австрийским лыжником попало на видео
Макс Хауке был на процедуре, когда ворвалась полиция.
Австрийское издание Voralberg Online опубликовало видео об аресте лыжников в Зеефельде.
Ролик получен от полиции, на нем австриец Макс Хауке делает переливание крови перед классической разделкой на 15 километров. Хауке не вышел на старт гонки, так как его задержали и повезли в Иннсбрук для допроса.
"Не знаю, что и сказать, – говорит эксперт SVT Маттиас Фредрикссон. – Это выглядит очень стрыдно. Но зато нет никаких сомнений, что им уже не выбраться".
- Допинг-притон в Зеефельде был замаскирован под парикмахерскую.
- Помимо Хауке, подозреваются его соотечественник Доминик Балдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Австрийцы и Полторанин признали вину.
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