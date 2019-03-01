Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв признались в употреблении допинга

Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв дали признательные показания вслед за Алексеем Полтораниным, Домиником Балдауфом и Максом Хауке. Они подтвердили, что манипулировали с собственной кровью.

Информацию в комментарии err.ee подтвердил генеральный секретарь союза лыжного спорта Эстонии Тыну Сейл. Лыжников отпустили из отделения полиции в Инсбруке и везут в Зеефельд. «Этому не может быть никакого оправдания», – говорится в заявлении эстонской Федерации.

Сейл также отметил связь тренеров сборной Эстонии Мати Алавера и Андруса Веерпалу с командой Полоранина. Лыжный союз Эстонии ждет официальную позицию национального олимпийского комитета.

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