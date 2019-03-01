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Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв признались в употреблении допинга

Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Eurosport

1 час назад

Уже все задержанные признали правоту австрийской полиции.

Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв дали признательные показания вслед за Алексеем Полтораниным, Домиником Балдауфом и Максом Хауке. Они подтвердили, что манипулировали с собственной кровью.

Информацию в комментарии err.ee подтвердил генеральный секретарь союза лыжного спорта Эстонии Тыну Сейл. Лыжников отпустили из отделения полиции в Инсбруке и везут в Зеефельд. «Этому не может быть никакого оправдания», – говорится в заявлении эстонской Федерации.

Сейл также отметил связь тренеров сборной Эстонии Мати Алавера и Андруса Веерпалу с командой Полоранина. Лыжный союз Эстонии ждет официальную позицию национального олимпийского комитета.

  • Допинговый притон в Зеефельде маскировали под парикмахерскую.
  • Австрийца Макса Хауке поймали непосредственно за переливанием крови.

На ЧМ – допинговая облава, но не у русских. Полторанин подозревается, Австрия съехала с катушек

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