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Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв признались в употреблении допинга
Уже все задержанные признали правоту австрийской полиции.
Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв дали признательные показания вслед за Алексеем Полтораниным, Домиником Балдауфом и Максом Хауке. Они подтвердили, что манипулировали с собственной кровью.
Информацию в комментарии err.ee подтвердил генеральный секретарь союза лыжного спорта Эстонии Тыну Сейл. Лыжников отпустили из отделения полиции в Инсбруке и везут в Зеефельд. «Этому не может быть никакого оправдания», – говорится в заявлении эстонской Федерации.
Сейл также отметил связь тренеров сборной Эстонии Мати Алавера и Андруса Веерпалу с командой Полоранина. Лыжный союз Эстонии ждет официальную позицию национального олимпийского комитета.
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