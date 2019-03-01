У России опять серебро – теперь в мужской эстафете

Мужская сборная России выиграла серебряные медали на эстафете 4х10 километров. Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов уступили победителям 38,8 секунды.

Золото – у сборной Норвегии. Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте и Йоханнес Клебо стали чемпионами и показали время на дистанции 1 час 42 минуты и 32,1 секунды.

Бронзовые медали – у Франции, которая на финише обошла Финляндию на 1,8 секунды.

Для сборной России это четвертое серебро турнира. У русских лыжников семь медалей (0 золотых и 3 бронзовых награды).

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефильде завершится в выходные.

В субботу, 2 марта, пройдет женский масс-старт на 30 км, в воскресенье, 3 марта, – мужской на 50 км.

Половина лыжного ЧМ позади, а золота все нет. Россия расхлебывает из-за тренерской несогласованности